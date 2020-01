Suikerbietencampagne ten einde: 'Goed gedraaid, maar mindere opbrengst'

Bram Fetter, directeur productie van Suiker Unie, kijkt terug op een 'goed jaar'. 'We hebben weinig storingen gehad en konden 27.500 ton bieten per dag verwerken. In totaal hebben we 3,5 miljoen ton bieten verwerkt.'

Lagere opbrengst

Toch valt de opbrengst dit jaar tegen. 'De hoeveelheid suiker is lager. Bij de campagnestart gokten we nog op suikergehalte van 17 procent, maar dat hebben we met 16,35 procent niet gehaald. Vorig jaar zaten we ruim een punt hoger: 17,4 procent.'

Als reden wijst Fetter vooral naar de weersomstandigheden. 'We hebben een hete, droge zomer gehad en vervolgens een nat najaar. Dat heeft invloed op de bieten. Daarnaast waren er wat ziektes waardoor de opbrengst tegenviel.'

Winst

De mindere opbrengst is ook van invloed op de omzet- en winstcijfers van Suiker Unie. 'Gelukkig trekken de prijzen op de wereldmarkt nu wat aan. Vooral in 2018, maar ook in 2019 was de winstgevendheid lager. Maar dit jaar verwachten we een beter resultaat.'

De suikerbiet wordt in Hoogkerk voornamelijk gebruikt om suiker uit te winnen, maar dat is niet het enige doel. Er wordt ook groen gas uit gehaald. 'Die opbrengst blijft gelijk, omdat dat uit de reststromen van de biet komt. Dat is een vaste hoeveelheid', aldus Fetter.

Schoonmaken en uitbreiden

De laatste bieten zijn maandag aan het eind van de middag aangevoerd. Afgelopen nacht is de laatste suiker eruit gehaald. Vanaf vandaag wordt de fabriek leeggehaald en schoongemaakt.

Daarna gaat de blik vooruit. Er wordt de komende tijd gewerkt aan het bouwen van een derde diksaptank en energiebesparing in de fabriek.

