Lopend Vuur: Een koningshuis moet je koesteren

Een paar voorbeelden van de kritiek: het kost veel geld, ze hebben allerlei belastingvoordelen en de koning heeft te veel invloed.

Anderen wijzen juist op de bindende rol in de samenleving. Ook de rol van koning als economisch uithangbord in het buitenland wordt vaak genoemd. Dat levert ons als land meer op dan het kost.

Een koningshuis is ook voer voor de roddelbladen. In ons land kunnen we daarover meepraten, maar in Groot-Brittannië helemaal. Na dagenlang gedoe in de Britse pers laat koningin Elizabeth weten prins Harry en Meghan Markle te steunen in hun wens een stap terug te doen als leden van de koninklijke familie.

Hoe kijk jij naar het koningshuis?

