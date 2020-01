De eerste mannelijke presentator van Hart van Nederland komt oet Stad

Met de overstap naar Hart van Nederland ziet de 27-jarige Klok zijn droom in vervulling gaan. Want al op zijn twaalfde beheerde hij een fansite voor het programma. De superfan mocht vanwege zijn liefde voor het programma zelfs een proefuitzending van Hart van Nederland presenteren.

Het item van Shownieuws over Wolter Klok en zijn passie voor Hart van Nederland



Carrière

Klok werkt momenteel nog bij RTV Drenthe. Daar begon hij in 2013 als nieuwslezer op de radio. Later dat jaar presenteerde hij zijn eerste nieuwsuitzending op televisie. In de jaren die volgden presenteerde hij op televisie ook de quiz Loos en het Nederlands-Duitse magazine Ohne Grenzen. Op radio was Klok naast nieuwslezer ook regelmatig te horen als presentator. Verder werkte hij achter de schermen als redacteur.

'Ik ben natuurlijk ontzettend blij met deze nieuwe uitdaging. Maar dat neemt niet weg dat ik RTV Drenthe met pijn in het hart verlaat. Dat klinkt cliché, maar het is echt zo', zegt hij tegenover zijn huidige werkgever.

De screentest verliep prima en een paar dagen later kreeg ik een telefoontje met goed nieuws Wolter Klok - nieuwe presentator Hart van Nederland

'Begin november werd ik gebeld of ik een screentest wilde doen voor het programma. Die vraag beantwoordde ik natuurlijk met een 'ja', want zo'n kans moet je grijpen', vertelt Klok.

'Een paar weken later stond ik achter de desk in de studio in Amsterdam. Heel spannend natuurlijk. Maar de screentest verliep prima en een paar dagen later kreeg ik een telefoontje met goed nieuws.'

Vanaf 1 maart

Klok heeft 1 maart zijn eerste werkdag voor Hart van Nederland, die met Maarten Steendam (Telegraaf TV) nog een mannelijke collega krijgt. voor de camera's. Eerder werd de komst van NOS Jeugdjournaal-presentator Siham Raijoul al aangekondigd.