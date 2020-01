Zorgen over toegankelijkheid van het Forum Groningen

Het CDA en de SP in de Groninger gemeenteraad maken zich zorgen over de toegankelijkheid van het nieuwe Forum Groningen.

De partijen reageren daarmee op de signalen dat rolstoelgebruikers problemen ondervinden in het gebouw. Ook kunnen mensen in een scootmobiel de liften niet in.

Onbegrijpelijk

CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens vindt het onbegrijpelijk dat er in het Forum niet voldoende rekening is gehouden met scootmobiel- en rolstoelgebruikers.

'De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om toegankelijkheid. Juist in het Forum, een gebouw met een openbare functie, zou rekening gehouden moeten worden met deze doelgroep.'

Domweg niet aan gedacht?

Ook SP-raadslid Lucy Wobma is verbaasd over deze problemen. 'Graag horen wij van de gemeente of deze keuzes bewust zijn gemaakt, of dat er domweg niet aan gedacht is', aldus Wobma.

De partijen hebben het gemeentebestuur om opheldering gevraagd. Ook willen ze weten hoe het straks gaat met de toegankelijkheid in het nieuwe en tijdelijke Stadhuis.

'Alle etages bereikbaar'

Een woordvoerder van het Forum Groningen laat weten dat alle etages het gebouw bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Mensen in een scootmobiel kunnen op de begane grond overstappen op een van de aanwezige rolstoelen.

Lees ook:

- Op pad met de fietsstewards rond het Forum: 'Sta je hier nu alweer, vieze oude rotlul?'

- Van kelder tot dak: met deze kinderziektes kampt het Forum

- Alles over binnenstad Groningen