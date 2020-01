Beslissing over 'asielbus' opnieuw uitgesteld

Op 15 januari zou er duidelijkheid komen over de toekomst van de speciale pendelbus voor asielzoekers tussen het aanmeldcentrum in Ter Apel en Emmen. Maar dat blijkt te optimistisch.

Maandagavond en dinsdagochtend is er opnieuw gesproken over de bus, maar de verschillende partijen hebben langer nodig om een definitieve beslissing te nemen. 'Het ministerie van Justitie en Veiligheid praat met de gemeente over de eventuele voortzetting', laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Inschattingsfout

Vrij vertaald is er een inschattingsfout gemaakt. Op 15 december is besloten om een maand later een definitief besluit te nemen. 'Toen is er wel door een enkeling geroepen om voor de zekerheid pas op 1 februari de beslissing te nemen. Anderen zeiden dat ze 15 januari wel zouden redden', vertelt ketenmarinier Henk Wolthof.

'We zijn iets te optimistisch geweest', vertelt Wolthof. 'Er moeten nog een paar dingen uitgezocht worden waardoor we nog geen formeel besluit hebben'.

Overlast verminderen

Het experiment met de pendelbus is in mei gestart om overlast op de reguliere buslijn 73 te verminderen. Asielzoekers uit voornamelijk veilige landen veroorzaakten onder andere opstootjes.

De proef zou na drie maanden stoppen, maar werd al drie keer eerder verlengd. In december gebeurde dat omdat er meer tijd nodig was om de proef te evalueren. De resultaten werden namelijk in twijfel getrokken. Er zouden geen incidenten zijn geweest, maar een filmpje van Nieuwsuur liet het tegenovergestelde zien. Op de beelden zie je een opstootje tussen een asielzoeker en een beveiliger van de speciale bus.

Geen contant geld meer, wel camera's

Het doel van Qbuzz was om vorig jaar al terug te gaan naar de oude situatie: de reguliere buslijn 73 zou dan weer moeten stoppen bij de bushalte van het azc in Ter Apel. Volgens het vervoersbedrijf was afgelopen 15 december een goed moment om dat te doen, omdat er vanaf dan camera's in elke bus hangen en er niet meer met contant geld wordt betaald.

Deze keer is er geen nieuwe datum afgesproken. De speciale bus blijft rijden tot er een besluit is genomen.

