Deze ESNS-optredens kan je woensdag gratis bezoeken

Vanaf vandaag staat Groningen weer in het teken van muziek. Eurosonic neemt de stad weer drie dagen over en aansluitend is er weer Noorderslag in de Oosterpoort.

Naast alle artiesten die je met een bandje van Eurosonic/Noorderslag (ESNS) kunt bezoeken, bruist de stad ook van de gratis optredens.

Dit is het overzicht gratis optredens van vandaag, woensdag 15 januari, gesorteerd per organisator.

Grunnsonic

Grunnsonic is al jaren een gevestigde naam als het gaat om gratis optredens tijdens ESNS. In samenwerking met de organisatie van ESNS bieden zij in verschillende kroegen en café's Groningse artiesten een podium. Achter de artiest staat tussen haakjes waar het optreden is.

Woensdag 15 januari

21.00 Martijn van der Zande (Warhol)

21.30 Fleuri (Cleopatra)

22.15 DOR (Warhol)

22.30 Het Kanaal (Het Pakhuis)

22.45 Meadowlake (Cleopatra)

23.45 Wholly Michael (Het Pakhuis)

00.00 R.C. Sullivan (Cleopatra)

Pleuropsonic

Een ander alternatief dat er al vrij vroeg bij was, is Pleuropsonic. Pleuropsonic ontstond als tegenbeweging omdat er volgens de organisatoren te weinig punk en metal werd geboekt op ESNS. Naast de gratis optredens heeft Pleuropsonic een aantal optredens in het Oude RKZ waar de toegang tien euro is.

Woensdag 15 januari

20.00 Geonne Hartman (NL, De Souffleur)

21.30 The Sketchers (NL, De Zolder)

21.30 Ginger Likes (NL, De Zolder)*

21.30 Planet Orange (NL, De Zolder)

Der Witz presents..

Café Der Witz presents Various Artists Live tijdens Eurosonic/Noorderslag. Duidelijkheid over wanneer bepaalde artiesten optreden is er niet, wel is bekend dat alle dagen de muziek om 19.30 uur begint.

Woensdag 15 januari (vanaf 19.30 uur)

Nachtwinkel

Dozijn Snaren

Sign of Leo

Ruth

OOG @ ESNS

De lokale omroep van de stad Groningen, OOG Radio en TV, heeft ook drie dagen lang live muziek. Al jaren geeft de omroep tijdens ESNS artiesten een podium om hun muziek te laten horen op ESNS en op de radio. Dit jaar komen de uitzendingen en optredens voor het eerst vanuit The Student Hotel.

Woensdag 15 januari

17:00 Solitary ZEBRA

18:00 Lucie Dekker

19:00 Low Point

20:00 Mary Confurius & Band

21:00 OES

22:00 WadAap

Brouwerij Martinus x ESNS

Brouwerij Martinus biedt vier gevarieerde dagen aan tijdens ESNS. Op woensdag staat talent voorop. De vijf muzikale vakopleidingen van Groningen verzorgen de line-up. De overige dagen heeft de brouwerij een showcase.

Woensdag 15 januari

15.00 Benjamin de Groot (Rijnijssel)

15.30 Miranda Rooks (Rijnijssel)

16.00 Fintense (NPAC)

16.40 Waves (D'Drive)

17.20 Funk Vision (Rijnijssel)

18.40 Cosmic Youth (NPAC)

19.15 Interstellar Perception (D'Drive)

19.50 Ismena (NPAC)

20.25 Universal Thoughts X OWEN (D'Drive)

21.00 Luke Bridges (Noorderpoort)

21.35 El Cappuccino (NPAC)

22.10 Joey's Midnight Club (D'Drive)

22.45 Casey's Call (Rock City)

23.20 Trust Us We're Liars (NPAC)

23.55 Patchouli (Noorderpoort)

Synagoge Showcase

In de synagoge aan de Folkingestraat zijn weer de Synagoge Showcases. Het Groningse Vikings in Tibet host dit evenement met vooral indie- en folkacts.

Woensdag 15 januari

19:30 Thesecretloveparade

20:45 Stadskoraal

22:00 Swinder

NOORD in Oost

In de nachtclub OOST in de Oosterstraat in Stad wordt voor het eerst NOORD in Oost gehouden. NOORD in Oost is wat eerder Hit the North was. Het bestaat onder andere uit het talentontwikkelingstraject van ESNS, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Into The Great Wide Open. Naast optredens zijn er ook symposia. Ondanks dat NOORD in Oost officieel onderdeel uitmaakt van ESNS kun je gewoon naar binnen zonder festivalbandje.

Woensdag 15 januari

20.00 Seewolf

20.30 Cashmyra

21.00 Isa Zwart

21.30 Nadua

22.20 Small Town Bandits

23.10 YVI

Penguin Showcases

Enkele jaren werkte Altersonic samen met Pinguinradio. Dit jaar zijn beide showcases weer los. Pinguinradio bezet tijdens ESNS bijna de gehele zuidzijde van de Grote Markt. Bijna alle aan De Drie Gezusters grenzende kroeg hebben een podium. Achter de artiesten staat waar ze optreden.

Woensdag 15 januari

16.00 Leave Home (Groote Griet)

17:00 Pyro (Groote Griet)

17:00 Model Depose (Draaibar)

17:00 Aad (Tikibar Stage)

17:15 Dexter Saint Jock (Classic Stage)

17:15 Pilgrim's Dream (Arcade Stage)

18:00 Filthy McNasty (Groote Griet)

18:00 Sonic Whip (Draaibar)

18:00 Axel Dorothea (Tikibar Stage)

18:15 Biek & Len (Classic Stage)

18:15 Mikki Wood (Arcade Stage)

19:00 Psychotic Lumber Jacks (Groote Griet)

19:00 Dada's Troost (Draaibar)

19:00 Grand Lady (Tikibar Stage)

19:15 Rocket Radio (Classic Stage)

19:15 Inside Electron (Arcade Stage)

20:00 Meadow Lake (Draaibar)

20:15 Subterranean Street Society (Classic Stage)

20:20 Meds (Arcade Stage)

20:30 Sorry John (Groote Griet)

20:30 Farer (Tikibar Stage)

21:00 Black Monsoon (Draaibar)

21:15 Semi Stereo (Classic Stage)

21:20 Pingpong Club (Arcade Stage)

21:30 Tessel (Groote Griet)

21:45 Diggeth (Tikibar Stage)

22:00 Bongloard (Draaibar)

22:15 The Deaf Dollars (Classic Stage)

22:20 30.000 Monkies (Arcade Stage)

22:30 Foxlane (Groote Griet)

23:00 Bug (Draaibar)

23:00 Wallace Vanborn (Tikibar Stage)

23:15 De Kraaien (Classic Stage)

23:20 Pink Room (Arcade Stage)

22:30 Fusus (Groote Griet)

00:10 Abdomen (Tikibar Stage)

Overige optredens

Naast bovengenoemde programma's heb je nog Bud Music Sessions in The Dog's Bollocks en Toetersonic in de Toeter. Hun programmering is niet bekendgemaakt.

