Drie bewoners willen geen derde keer Pauperparadijs in Veenhuizen

Ze vinden het spektakel te pompeus en te massaal. Ze beraden zich nog of ze bezwaar maken tegen de vergunning.

'We hebben er erg veel last van, en twee keer is volgens ons echt wel genoeg geweest', zegt een buurtbewoonster ook namens de andere twee gezinnen tegen RTV Drenthe.



'Ook kinderen de dupe'

Ze wil niet met haar naam in de publiciteit. 'We zijn bij de vorige keren dat wij protest hadden ingediend voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ik wil niet herhalen wat we allemaal over ons heen hebben gehad. Maar het trekt wel een wissel op ons gezin. Ook onze kinderen zijn hier de dupe van.'



Democratisch recht

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld sprak met de ontevreden bewoners. 'Ze hebben er last van. Daarvoor zijn ze er niet komen wonen. Maar hoe ze als bezwaarmakers zijn beschimpt, dat vinden ze ook heel erg. Dat kan ik snappen. Maar verder blijven we het oneens. Wij zien toch zeker de meerwaarde voor Veenhuizen van een derde keer Pauperparadijs.'

'We vinden dat er zwaarwegende belangen zijn voor het dorp en ook voor onze gemeente om toch die derde reeks voorstellingen door te laten gaan.'

Zo wijst de burgemeester onder meer op de economische spin-off. 'Maar de rest van het dorp is ook enthousiast, een groot deel helpt als vrijwilliger mee. Dat sommigen er last van hebben, dat is jammer. Maar het is hun goed recht om bezwaar te maken. We leven in een democratie.'



Praktische oplossingen

Wel geeft Smid aan dat 'er nadrukkelijk zal worden gekeken naar praktische oplossingen die door de bezwaarmakers aangegeven worden'.

'Daar waar het kan, gaan we proberen het op te lossen, en ook in de vergunning opnemen.' Wanneer die vergunning er is, kan Smid niet zeggen.

