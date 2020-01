Groningse boeren gaan op de trekker actievoeren in Duitsland

Een groep Groningse boeren trekt vrijdag op de trekker naar Bremen om Duitse collega's te steunen in hun strijd tegen het landbouwbeleid in dat land.

De boeren daar komen in het geweer tegen onder meer het mestbeleid en de regels rond het gebruik van pesticiden.

Boeren uit Friesland, Gelderland en Brabant hebben aangekondigd zich aan te zullen sluiten bij deze actie. Volgens organisator Wim ten Den hebben zich tot nu toe ongeveer vijftig boeren gemeld.

'We willen wat terugdoen'

Ten Den: 'Wij willen laten zien dat we samen een grensoverschrijdende actie kunnen houden. En we willen wat terugdoen voor de bijna driehonderd Duitsers die ons op 18 december met hun trekkers hebben ondersteund tijdens onze eigen actie. Maar het is ook belangrijk voor de toekomst. De contacten zijn gelegd, dus we kunnen zo vanuit het noorden richting Brussel rijden als dat nodig is.'

Niet over de snelweg

De Nederlandse boeren rijden vrijdag niet over de snelweg. 'We gaan via de Bundesstrasse', zegt Ten Den. In het centrum van Bremen vindt die dag een manifestatie plaats, waar de boeren heengaan. 'En onderweg willen we laten zien dat we er zijn', besluit Ten Den.

Ook in andere Duitse steden, zoals München, Berlijn, Hamburg en Dresden voeren Duitse boeren vrijdag actie.

