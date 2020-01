Deze ESNS-optredens kun je donderdag gratis bezoeken

Sinds woensdag staat Groningen weer in het teken van muziek. Eurosonic neemt de stad drie dagen over en aansluitend is er Noorderslag in de Oosterpoort.

Naast alle artiesten die je met een bandje van Eurosonic/Noorderslag (ESNS) kunt bezoeken, bruist de stad ook van de gratis optredens.

Dit is het overzicht van gratis optredens van vandaag, donderdag 16 januari, gesorteerd per organisator.

Eurosonic Air

Sinds enkele jaren geeft ESNS iets terug aan de stad in de vorm van gratis optredens op de Grote Markt. Minder bekende bands worden afgewisseld met bekendere namen.

Donderdag 16 januari

20.25 Indian Askin (NL)

21.50 Thomas Azier (NL)

23.15 Club Guy & Roni + Slagwerk Den Haag (NL)

Grunnsonic

Grunnsonic is al jaren een gevestigde naam als het gaat om gratis optredens tijdens ESNS. In samenwerking met de organisatie van ESNS bieden zij in verschillende kroegen en café's Groningse artiesten een podium. Achter de artiest staat tussen haakjes waar het optreden is.

Donderdag 16 januari

20.45 Real Farmer (IDENZA)

21.00 Phole (Warhol)

21.45 The Desmonds (De Walrus)

22.00 The Vices (IDENZA)

22.05 Cynn (O'Malleys)

22.15 Inge van Calkar (Warhol)

23.00 Soul Theft (De Walrus)

23.10 Douwe Doorduin (O'Malleys)

00.15 Mental Wounds (De Walrus)

00.15 Them Dirty Dimes (O'Malleys)

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=QViIHWRvjek]Soul Theft - optreden in Vera 2019

Platosonic

Ooit begon Platosonic met kleine optredens in de muziekwinkel Plato tijdens Eurosonic. Inmiddels is Platosonic uit zijn voegen gespat. Zelfs zo erg dat enkele jaren geleden is besloten om een aantal optredens in de aangrenzende Coffee Company te houden. De optredens zijn zo geprogrammeerd dat je op het einde van het een optreden direct kunt overlopen naar het volgende optreden.

Donderdag 16 januari

12.00 Johnny Mafia (FR, Plato)

12.30 I See Rivers (NO/GB, Coffee Company)

12.50 Working Men's Club (GB, Plato)

13.20 Antti Paalanen (FI, Coffee Company)

13.40 Yinyin (NL, Plato)

14.10 Emilie Zoe (CH, Coffee Company)

14.30 My Ugly Clementine (AT, Plato)

15.00 Sorcha Richardson Acoustic (IE, Coffee Company)

15.20 Oscar Jerome (GB, Plato)

15.50 Declan J Donovan Acoustic (GB, Coffee Company)

16.10 Mezerg (FR, Plato)

16.40 Geike Acoustic (BE, Coffee Company)

17.00 Jesse Markin (FI, Plato)

17.30 Donna Blue (NL, Coffee Company)

17.50 Athletic Progression (DK, Plato)

18.20 Alexandra Alden (MT, Coffee Company)

18.40 Klein (LU, Plato)

19.10 Inge Van Calkar (NL, Coffee Company)

Pleuropsonic

Een ander alternatief dat er al vrij vroeg bij was, is Pleuropsonic. Pleuropsonic ontstond als tegenbeweging omdat er volgens de organisatoren te weinig punk en metal werd geboekt op ESNS. Naast de gratis optredens heeft Pleuropsonic een aantal optredens in het Oude RKZ waar de toegang tien euro is.

Donderdag 16 januari

20.00 Philip Bradatsch (DE, De Souffleur)

21.30 Mad Wizard (VS, De Zolder)

21.30 Electric Hydra (ZW, De Zolder)

21.30 Philip Bradatsch (DE, De Zolder)

Altersonic

De veertiende editie van Altersonic Showcases wordt gehouden in Amusino Casino in de Gelkingestraat. Het bijzondere aan Altersonic is, is dat je op donderdag en vrijdag voor alle optredens aan als beginnend artiest gewoon kan gaan zitten spelen.

Donderdag 16 januari

13.00 Vrije inloop

20.00 Dr Justice & The Smooth Operators

21.00 Thorbecke IV

22.00 Pocket Knife Army

23.00 Ziggy Splynt

00.00 Hardwicke Circus (GB)

01.00 Afterparty

Der Witz presents..

Café Der Witz presents Various Artists Live tijdens Eurosonic/Noorderslag.

Donderdag 16 januari

19:30 Marije Veenstra

20:45 Turbid Milk

22:00 Marvo

22:45 Roni And The Last Minutes

00:00 Black Burned BBQ-Boys

OOG @ ESNS

De lokale omroep van de stad Groningen, OOG Radio en TV, heeft ook drie dagen lang live muziek. Al jaren geeft de omroep tijdens ESNS artiesten een podium om hun muziek te laten horen op ESNS en op de radio. Dit jaar komen de uitzendingen en optredens voor het eerst vanuit The Student Hotel.

Donderdag 16 januari

18:00 Marigold Groove

19:00 Veronica Fusaro

20:00 Hans Hannemann

21:00 Steernvanger

22:00 Untold Stories

Brouwerij Martinus x ESNS

Brouwerij Martinus biedt vier gevarieerde dagen aan tijdens ESNS. Op woensdag staat talent voorop. De vijf muzikale vakopleidingen van Groningen verzorgen de line-up. De overige dagen heeft de brouwerij een showcase.

Donderdag 16 januari

16.30 Out of Skin (beneden)

17.05 Dailah (boven)

17.30 KY (beneden)

20.15 The Stream (beneden)

21.00 Raoul Michel (boven)

21.30 Montblank (beneden)

22.00 Onwijs Gijs (boven)

22.30 Panda Noir (boven)

23.30 Frae (beneden)

Strik Beats Sonic

Volgens de organisatoren van Strik Beats Sonic spelen op donderdag en vrijdag de fijnste gitaarbands in De Benzinebar.

Donderdag 16 januari

21.00 uur ZUNA band

22.00 uur Apollo De Novo

23.00 uur The Heroes

00.00 uur DOLLTONES

01.00 uur The Desmonds

Synagoge Showcase

In de synagoge aan de Folkingestraat zijn de Synagoge Showcases. Het Groningse Vikings in Tibet host dit evenement met vooral indie- en folkacts.

Donderdag 16 januari

19:30 Een Kasper

20:45 Port of Call Music

22:00 I Took Your Name x Vikings in Tibet

NOORD in Oost

In de nachtclub OOST in de Oosterstraat in Stad wordt voor het eerst NOORD in Oost gehouden. NOORD in Oost is wat eerder Hit the North was. Het bestaat onder andere uit het talentontwikkelingstraject van ESNS, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Into The Great Wide Open. Naast optredens zijn er ook symposia. Ondanks dat NOORD in Oost officieel onderdeel uitmaakt van ESNS kun je gewoon naar binnen zonder festivalbandje.

Donderdag 16 januari

20.00 Moonradio

20.30 Same Old

21.00 The Resurrection

21.30 Meadowlake

22.20 Woe Blind Birds

23.10 Mary Confurius

Wolfsonic

Metalcafé De Witte Wolf heeft ook drie dagen live muziek. De muziek in De Witte Wolf valt dan ook in de categorie 'gitaren'. Death Metal, Hardcore en Grunts zijn zomaar drie termen die voorbij komen op hun poster.

Donderdag 16 januari

20.00 Black Fuse

21.00 Two and a half girl

22.00 Doodstil

23.00 Axis Mundi

AnimalSonic

De Rotterdamse band CERTAIN ANIMALS mag de donderdag in Het Pakhuis volprogrammeren. Ze organiseren voor het derde jaar op rij AnimalSonic en noemen het zelf 'een avondje heerlijke rock'.

Donderdag 16 januari

21.30 Tricklebolt

22.30 Money & The Man

23.30 CERTAIN ANIMALS

Tiny Room Concert

Een klein en akoestisch podium. Zo noemt The Student Hotel hun kleinekamerconcert. Je kunt er relaxed naar muziek luisteren in een gezellige woonkamer.

Donderdag 16 januari

17.00 Subterranean Street Society

18.00 Géonne Hartman

19.15 VALENTINO.

Penguin Showcases

Enkele jaren werkte Altersonic samen met Pinguinradio. Dit jaar zijn beide showcases weer los. Pinguinradio bezet tijdens ESNS bijna de gehele zuidzijde van de Grote Markt. Bijna alle aan De Drie Gezusters grenzende kroegen hebben een podium. Achter de artiesten staat waar ze optreden.

Donderdag 16 januari

15:40 The Calicos (Groote Griet)

16:35 Black Leather Jacket (Groote Griet)

17:00 Big Surprise (Classic Stage)

17:00 Maj Rachel (Draaibar)

17:00 Jean Jacques (Jäger Stage)

17:10 Funk Vision (Arcade Stage)

17:15 Benjamin de Groot (Tikibar Stage)

17:20 Joe Evico (Jäger Stage)

17:30 Mooneye (Groote Griet)

17:35 Ariana Popal (Draaibar)

17:40 Braeff (Jäger Stage)

17:45 Lahaye & Mai Romswinckel (Arcade Stage)

17:50 Lola Cèdes (Tikibar Stage)

18:00 Big Surprise (Classic Stage)

18:00 DJ Bodykit (Jäger Stage)

18:10 Interstellar Perception (Draaibar)

18:20 Innov8ion (Arcade Stage)

18:20 Nextbeat (Jäger Stage)

18:25 Dirk (Groote Griet)

18:25 Celia van Onna (Tikibar Stage)

18:40 Ledjo (Jäger Stage)

18:45 Acoustakoff (Draaibar)

18:55 Comic Youth (Arcade Stage)

19:00 Grey Pants (Classic Stage)

19:00 Miranda Rooks (Tikibar Stage)

19:00 Anton Beckeringen (Jäger Stage)

19:20 Heisa (Groote Griet)

19:20 Lucky Blue (Draaibar)

19:30 Joey's Midnight Club (Arcade Stage)

19:35 Daisy Bellis (Tikibar Stage)

20:00 Annike Horjus (Doelen Stage)

20:15 Han'au (Tikibar Stage)

20:30 Minor Citizen (Groote Griet)

20:30 Jente Charlotte (Draaibar)

20:30 Sara Abraham (Arcade Stage)

20:30 Tom Wiegersma (Doelen Stage)

20:45 Alisa Victoria (Classic Stage)

20:55 Richarda (Draaibar)

20:55 Arcadian (Tikibar Stage)

21:00 Minka & Lucia (Doelen Stage)

21:05 Wike (Arcade Stage)

21:10 Deisy (Draaibar)

21:15 Josephine Odhil (Groote Griet)

21:25 Coco Norah (Draaibar)

21:30 Liza Weald (Classic Stage)

21:30 Zipphora Thieman (Doelen Stage)

21:35 Waves (Tikibar Stage)

21:40 Roaming Lands (Arcade Stage)

21:50 Melle (Draaibar)

22:00 Kownu (Groote Griet)

22:00 Jan Henk de Groot (Doelen Stage)

22:15 Philippine (Classic Stage)

22:15 Casey's Call (Tikibar Stage)

22:25 Kate Georgia (Draaibar)

22:25 Margi (Arcade Stage)

22:30 Stephan P Janssen (Doelen Stage)

22:45 Teddy's Hit (Groote Griet)

22:55 Impulsix (Tikibar Stage)

23:00 Young Rubbi (Classic Stage)

23:00 Noar (Draaibar)

23:00 Sarah Sotemann (Doelen Stage)

23:10 Froukje (Arcade Stage)

23:25 Panthause (Draaibar)

23:30 Maple Band (Groote Griet)

23:30 Timo de Jong (Doelen Stage)

23:35 Coocoo (Tikibar Stage)

23:50 Menn (Draaibar)

00:00 John-Lewis Cabot & Jajanos (Arcade Stage)

00:10 Djesco (Tikibar Stage)

00:15 Artino (Draaibar)

00:30 Moon Dawgs (Groote Griet)

00:30 Dikke Deniis & De Rockers (Classic Stage)

00:40 Nobinh (Arcade Stage)

01:00 Ness (Tikibar Stage)

01:10 Las Medicinas (Classic Stage)

01:15 Destructive Penguins (Draaibar)

01:20 Julius_ (Arcade Stage)

01:30 Trickle Bolt (Groote Griet)

01:50 Leeroy (Tikibar Stage)

01:55 Et Explore Me (Classic Stage)

02:00 Reigno (Arcade Stage)

02:15 Tiny Yalla (Draaibar)

02:30 Lonewolf (Groote Griet)

02:40 Knars (Classic Stage)

02:40 Q'N & Owzy (Tikibar Stage)

02:45 Noorderlicht (Draaibar)

03:25 Druiprek (Classic Stage)

Toetersonic

In samenwerking met Noorderpoort Kunst & Multimedia is de eerste avond van Toetersonic in Café De Toeter bedoeld voor leerlingen van de opleiding.

Donderdag 16 januari

19:00 Patchiouli

20:00 Lowpoint

21:00 Fred Goverde

22:00 DJ Anton Beckeringh

Bud Music Sessions

In The Dog's Bollocks staan zeven artiesten gepland. Om met de kroeg te spreken: Cheers!

Donderdag 16 januari

20:00 Will Knox

20:30 Jonathan Roads

21:15 Micah and Julia

22:00 Nicolas Kanza

22:45 The Tibbs

23:30 Evva

00:15 De Kraaien

