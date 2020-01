ESNS-act Cashmyra geïnspireerd door sixties literatuur en seriemoordenaars

Cashmyra (haar echte naam) volgde in Utrecht de Herman Brood Academie. In 2017 verscheen haar debuutalbum Charlie met 'obsessieve liefdesliedjes die tegen het ongemak aan schuren', zoals ze het zelf omschrijft. De liefde bracht haar twee jaar geleden naar Groningen.

Seriemoordenaars en Amerikaanse literatuur

Dat ongemakkelijke hebben haar teksten nog altijd en lijkt inmiddels haar handelsmerk. Een van haar bekendste liedjes heet Schoonheid in Organen waarin ze lieflijk zingt dat 'schoonheid van binnen zit' en dat ze nog altijd 'droomt van jouw organen.' Inspiratie voor haar teksten haalt ze uit artikelen over seriemoordenaars en Amerikaanse literatuur uit de jaren zestig.

Ik heb eigenlijk een soort duister luikje in mijn hoofd opengezet Cashmyra Rozendaal - debuteert op Eurosonic

'Ik las op een gegeven moment het boek One Flew Over The Cuckoo's Nest. Ik vond het erg interessant om te lezen over het verschil tussen normale mensen en mensen die vast zitten in een instelling omdat ze gek zouden zijn en hoe dun die lijn daartussen is', legt Cashmyra uit. 'Ik ben toen een aantal teksten gaan schrijven en die bevielen mij zo goed dat ik eigenlijk een beetje een soort duister luikje in mijn hoofd heb opengezet.'

Verlangen en liefde

'Ik vind het leuk om die teksten dan zo lieflijk mogelijk te brengen, net als of er niks aan de hand is. Soms schrikken de luisteraars een beetje, maar de meesten horen wel dat de buitenkant soms gruwelijk bezongen is maar dat er toch gewoon menselijke thema's als verlangen en liefde in mijn liedjes verwerkt zitten.'

Een band is democratisch wat lastig

Cashmyra wordt bij haar optredens begeleid door de uit Veendam afkomstige drummer Djai-Mac Wolthof. Een volledige band ziet Cashmyra voorlopig niet zitten. 'Met een band is het democratisch wat lastig om liedjes te schrijven of er voor te zorgen dat iedereen even blij is met de inhoud ervan. Om die reden vind ik het ook iets makkelijker om lekker eigenwijs met z'n tweeën aan liedjes te werken.'

Eind deze maand gaat Cashmyra met Djai-Mac Wolthof de studio in voor hun eerste album. Woensdag staan ze samen op Eurosonic in Oost aan de Oosterstraat in de Stad.