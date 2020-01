Deze ESNS-optredens kan je vrijdag gratis bezoeken

Sinds woensdag staat Groningen weer in het teken van muziek. Eurosonic neemt de stad weer drie dagen over en aansluitend is er weer Noorderslag in de Oosterpoort.

Naast alle artiesten die je met een bandje van Eurosonic/Noorderslag (ESNS) kunt bezoeken, bruist de stad ook van de gratis optredens.

Dit is het overzicht gratis optredens van vandaag, vrijdag 17 januari, gesorteerd per organisator.

Eurosonic Air

Sinds enkele jaren geeft ESNS iets terug aan de stad in de vorm van gratis optredens op de Grote Markt. Minder bekende bands worden afgewisseld met bekendere namen.

Vrijdag 17 januari

20.25 Sloper (BE/NL)

21.50 Nona (NL)

23.15 Davine Michelle (NL)

Grunnsonic

Grunnsonic is al jaren een gevestigde naam als het gaat om gratis optredens tijdens ESNS. In samenwerking met de organisatie van ESNS bieden zij in verschillende kroegen en café's Groningse artiesten een podium. Achter de artiest staat tussen haakjes waar het optreden is.

Vrijdag 17 januari

20.30 Wanton (Buckshot, beneden)

21.00 Cashmyra (Warhol)

21.35 Harms Fork (Buckshot, boven)

21.45 Small Town Bandits (De Walrus)

22.00 Cloudy Diow (Sunny Beach)

22.15 Andy Smart/Teddy's Last Ride (Warhol)

22.30 Wat Aans (Het Pakhuis)

22.40 Steernvanger (Buckshot, beneden)

22.45 Revo (Sunny Beach)

23.00 The Mudd (De Walrus)

23.30 Rooks (Sunny Beach)

23.45 Model Depose (Buckshot, boven)

23.45 The Scorpion Trail (Het Pakhuis)

00.15 De Kat (De Walrus)

00.15 Rayvano (Summy Beach)

Platosonic

Ooit begon Platosonic met kleine optredens in de muziekwinkel Plato tijdens Eurosonic. Inmiddels is Platosonic uit zijn voegen is gespat. Zelfs zo erg dat enkele jaren geleden is besloten om een aantal optredens in het aangrenzende Coffee Company te houden. De optredens zijn zo geprogrammeerd dat je op het einde van het ene optreden direct kunt overlopen naar het andere optreden.

Vrijdag 17 januari

12.00 Melenas (ES, Plato)

12.30 Bror Gunnar Jansson (SE, Coffee Company)

12.50 The Snuts (GB, Plato)

13.20 Kepa (FR, Coffee Company)

13.40 Black Sea Dahu (CH, Plato)

14.10 Maruja Limon Acoustic (ES, Coffee Company)

14.30 Sylvie Kreusch (BE, Plato)

15.00 Fehdah Solo (IE, Coffee Company)

15.20 Warmland (IS, Plato)

15.50 Karina Acoustic (FI, Coffee Company)

16.10 Alice Boman (SE, Plato)

16.40 Gabríel Ólafs (IS, Coffee Company)

17.00 Madmadmad (FR/GB, Plato)

17.30 Keeley Forsyth (GB, Coffee Company)

17.50 Los Bitchos (GB, Plato)

Altersonic

De veertiende editie van Altersonic Showcases wordt gehouden in Amusino Casino in de Gelkingestraat. Het bijzondere aan Altersonic is, is dat je op donderdag en vrijdag voor alle optredens aan als beginnend artiest gewoon kan gaan zitten spelen.

Vrijdag 17 januari

13.00 Vrije inloop

14.00 Gitta de Ridder

15.00 Peach

16.00 Ziggy Splynt

17.00 Yvi

20.00 Peach

21.00 Jace

22.00 Madhara

23.00 Roos

00.00 Martin Sillen

01.00 Electric Tribe

Der Witz presents..

Café Der Witz presents Various Artists Live tijdens Eurosonic/Noorderslag. Duidelijkheid over wanneer bepaalde artiesten optreden is er niet, wel is bekend dat alle dagen de muziek om 19.30 uur begint.

Vrijdag 17 januari (vanaf 19.30 uur)

Henri Groenewold

Grand Lady

Out Of Tha Box

Lounge Act

OOG @ ESNS

De lokale omroep van de stad Groningen, OOG Radio en TV, heeft ook drie dagen lang live muziek. Al jaren geeft de omroep tijdens ESNS artiesten een podium om hun muziek te laten horen op ESNS en op de radio. Dit jaar komen de uitzendingen en optredens voor het eerst vanuit The Student Hotel.

Vrijdag 17 januari

17:00 Tanaë

18:00 VanderLinde

19:00 Nono and the Sinkingship

20:00 Cam Cole

21:00 Vera's Charm

22:00 Colin Mooijman & Band

Brouwerij Martinus x ESNS

Brouwerij Martinus biedt vier gevarieerde dagen aan tijdens ESNS. Op woensdag staat talent voorop. De vijf muzikale vakopleidingen van Groningen verzorgen de line-up. De overige dagen heeft de brouwerij een showcase.

Vrijdag 17 januari

16.40 Dailah (beneden)

17.00 Onwijs Gijs (boven)

17.15 The Stream (beneden)

19.45 Willow Mae (beneden)

20.45 Panda Noir (beneden)

21.45 Reino (beneden)

22.15 KY. (boven)

22.45 Raoul Michel (beneden)

23.15 Out Of Skin (boven)

23.45 Montblank (benden)

Strik Beats Sonic

Volgens de organisatoren van Strik Beats Sonic spelen op donderdag en vrijdag de fijnste gitaarbands in De Benzinebar.

Vrijdag 17 januari

21.00 uur Flashbang

22.00 uur Tricklebolt

23.00 uur The Tiger Lovemachine

00.00 uur FFOOSS

01.00 uur Two and a Half Girl

02.00 uur Money & The Man

Wolfsonic

Metalcafé De Witte Wolf heeft ook drie dagen live muziek. De muziek in De Witte Wolf valt dan ook in de categorie 'gitaren'. Death Metal, Hardcore en Grunts zijn zomaar drie termen die voorbij komen op hun poster.

Vrijdag 17 januari

20.00 Breakpoint nine

21.00 Sister May

22.00 Dreckneck

23.00 Urban Graveyard

00.00 Night laser

Tiny Room Concert

Een klein en akoestisch podium. Zo noemt The Student Hotel hun kleinekamerconcert. Je kunt er relaxed naar muziek luisteren in een gezellige woonkamer.

Vrijdag 17 januari

17.00 The Loud Simplicity

17.30 Decay

18.00 LowPoint

18.30 Alexander Moto

19.00 Dirty Sanchez

19.30 Eggplants

Penguin Showcases

Enkele jaren werkte Altersonic samen met Pinguinradio. Dit jaar zijn beide showcases weer los. Pinguinradio bezet tijdens ESNS bijna de gehele zuidzijde van de Grote Markt. Bijna alle aan De Drie Gezusters grenzende kroegen hebben een podium. Achter de artiesten staat waar ze optreden.

Vrijdag 17 januari

17:00 Cam Cole (Groote Griet)

17:00 Tousch (Classic Stage)

17:00 Géonne Hartman (Arcade Stage)

17:00 Aymar Torres (Tikibar Stage)

17:00 Larssen (Jäger Stage)

17:20 Miramundo (Draaibar)

17:55 Urban Graveyard (Jäger Stage)

18:00 Labomba (Groote Griet)

18:00 Magnetic Spacemen (Classic Stage)

18:00 Valentino (Arcade Stage)

18:00 Heights Meditation (Tikibar Stage)

18:40 Ibrahim Cissokho & Mandigue Foly (Draaibar)

18:50 Pilgrim's Dream (Jäger Stage)

19:00 The Real (Groote Griet)

19:00 Bongloard (Classic Stage)

19:00 Subterranean Street Society (Arcade Stage)

19:00 Wakki (Tikibar Stage)

19:40 Vault (Jäger Stage)

20:00 Géonne Hartman (Doelen Stage)

20:15 Moor Park (Groote Griet)

20:15 Sem (Tikibar Stage)

20:20 Lauringer (Draaibar)

20:30 Calundé (Classic Stage)

20:30 Ikiga (Arcade Stage)

20:30 Subterranean Street Society (Doelen Stage)

20:35 Lumen (Jäger Stage)

21:00 Sterre Weldring (Tikibar Stage)

21:00 Marije Veenstra (Doelen Stage)

21:10 Lovers & Lions (Draaibar)

21:15 Rockababes (Groote Griet)

21:15 Pxrple Jazz (Classic Stage)

21:30 Cosmopolitans (Jäger Stage)

21:30 Esther de Jong (Doelen Stage)

21:45 Ringer (Arcade Stage)

21:45 Close to Fire (Tikibar Stage)

22:00 Bas de Meijer (Groote Griet)

22:00 Jsaya Nobinh Q'N X Owzy (Classic Stage)

22:00 Get Jealous (Draaibar)

22:00 Nadua Kramer (Doelen Stage)

22:25 De Stekkers (Jäger Stage)

22:30 Vital Connection (Tikibar Stage)

22:30 Dirk Wolf (Doelen Stage)

23:00 Three Little Clouds (Groote Griet)

23:00 Sonic Whip (Classic Stage)

23:00 Druiprek (Draaibar)

23:00 Blabbermouf (Arcade Stage)

23:00 Tolls (Jäger Stage)

23:15 Lost Contacts (Tikibar Stage)

23:20 The Mieters (Jäger Stage)

23:30 Rock Frans (Doelen Stage)

00:15 General Jabbah (Classic Stage)

00:15 Schuttevaerders (Jäger Stage)

00:20 Minka (Draaibar)

00:30 Relat (Groote Griet)

00:30 Naked (Arcade Stage)

00:30 Ragmob (Tikibar Stage)

01:10 Ness (Draaibar)

01:10 Camilla Blue (Jäger Stage)

01:15 Mr. Weazley (Classic Stage)

01:30 Tumbleweed (Tikibar Stage)

01:45 Despit (Groote Griet)

01:50 Meszecsinka (Arcade Stage)

01:50 DFG (Draaibar)

02:05 Kras (Jäger Stage)

02:15 Aufglauft (Classic Stage)

02:30 Callkoen (Tikibar Stage)

Toetersonic

De drie muzikale avonden in Café De Toeter zijn een vast onderdeel geworden van Eurosonic/Noorderslag.

Vrijdag 17 januari

19:00 Tom Wavy

20:00 Smooth Sisters

21:00 Evelen Foot Five

22:00 Jonathan Rhodes

23:00 Mr. Knowhow

00:00 James Burki

Bud Music Sessions

In The Dog's Bollocks staan zeven artiesten gepland. Om met de kroeg te spreken: Cheers!

Vrijdag 17 januari

20:00 Suzy V

20:30 Tessel

21:15 The Ragtime Rumours

22:00 Love Couple

22:45 Mr. Weazley

23:30 Mo Bedick

00:15 Amaezing Snake

