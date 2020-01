Deze ESNS-optredens kan je zaterdag gratis bezoeken

Tot en met vandaag staat Groningen weer in het teken van muziek. Eurosonic nam de stad de afgelopen drie dagen over en aansluitend is er deze zaterdag weer Noorderslag in de Oosterpoort.

Naast alle artiesten die je met een bandje van Eurosonic/Noorderslag (ESNS) kunt bezoeken, bruist de stad ook van de gratis optredens.

Dit is het overzicht gratis optredens van vandaag, zaterdag 18 januari, gesorteerd per organisator.

Eurosonic Air

Sinds enkele jaren geeft ESNS iets terug aan de stad in de vorm van gratis optredens op de Grote Markt. Minder bekende bands worden afgewisseld met bekendere namen.

Zaterdag 18 januari (door FunX)

13.30 Sarita Lorena (NL)

14.00 YannO (NL)

14.30 Numidia (NL)

15.00 Chip Charlez (NL)

16.00 Broederliefde + live band (NL)

17.15 Frenna (NL)

Platosonic

Ooit begon Platosonic met kleine optredens in de muziekwinkel Plato tijdens Eurosonic. Inmiddels is Platosonic uit zijn voegen is gespat. Zelfs zo erg dat enkele jaren geleden is besloten om een aantal optredens in het aangrenzende Coffee Company te houden. De optredens zijn zo geprogrammeerd dat je op het einde van het ene optreden direct kunt overlopen naar het andere optreden.

Zaterdag 18 januari

12.00 Áslaug (Plato)

12.30 Joe Buck Acoustic Show (Coffee Company)

12.50 Blanks (Plato)

13.20 Vic Willems (Coffee Company)

13.40 A.M. Sam (Plato)

14.10 La Loye Solo (Coffee Company)

14.30 Meetsysteem (Plato)

15.00 Eva Van Manen (Coffee Company)

15.20 Litzberg (Plato)

16.10 Queens Pleasure (Plato)

17.00 The Vices (Plato)

Altersonic

De veertiende editie van Altersonic Showcases wordt gehouden in Amusino Casino in de Gelkingestraat. Het bijzondere aan Altersonic is, is dat je op donderdag en vrijdag voor alle optredens aan als beginnend artiest gewoon kan gaan zitten spelen.

Zaterdag 18 januari

12.00 Madhara

13.00 Gitta de Ridder

14.00 Inge van Calkar

15.00 Esther de Jong

16.00 Melody Frost

17.00 Roos

18.00 Jollyfish x Druminist

Brouwerij Martinus x ESNS

Brouwerij Martinus biedt vier gevarieerde dagen aan tijdens ESNS. Op woensdag staat talent voorop. De vijf muzikale vakopleidingen van Groningen verzorgen de line-up. De overige dagen heeft de brouwerij een showcase.

Zaterdag 18 januari (vanaf 15.00 uur)

Simon Keats

Bobbi

Renton Jules

Roots Sonic

De roots en blues showcase tijdens vindt plaats in Boekhandel Riemer. Roots Sonic is er alleen op zaterdag en met twee optredens misschien wel het kleinste alternatief voor ESNS.

Zaterdag 18 januari

16.00 Jonathan Rhodes

17.00 Them Dirty Dimes

Jagersonic

Poppodium Vera is drie dagen lang een van de podia waar Eurosonic de optredens verzorgt. Op zaterdag is Vera echter weer vrij en daarom is daar dan Jagersonic. De exacte tijden zijn nog niet bekend., maar de bands zijn dat al wel.

Zaterdag 18 januari

Splinter (Main)

Sloper (Main)

The Shavers (Main)

Ben & Ruurd (Main)

ABBA Fever (Main)

Love Supreme (Down)

Pronk (Down)

Harm Jan & Angelique (Down)

Seein Red (Down)

Forbidden Wizards (Down)

Tankzilla (Down)

Magic Tom & Yuri (Voorkamer)

DJ PePr

De Rooie Jager

Johan Gijssen

Frank van Liempt

Walter Roadburn

Peter Kwint

NOORD in Oost

In de nachtclub OOST in de Oosterstraat in Stad wordt voor het eerst NOORD in Oost gehouden. NOORD in Oost is wat eerder Hit the North was. Het bestaat onder andere uit het talentontwikkelingstraject van ESNS, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Into The Great Wide Open. Naast optredens zijn er ook symposia. Ondanks dat NOORD in Oost officieel onderdeel uitmaakt van ESNS kun je gewoon naar binnen zonder festivalbandje.

Zaterdag 18 januari

20.00 Delore

20.30 The Desmonds

21.00 The Vices

21.30 Daisy Bellis

23.10 Lester Blackfield

Wolfsonic

Metalcafé De Witte Wolf heeft ook drie dagen live muziek. De muziek in De Witte Wolf valt dan ook in de categorie 'gitaren'. Death Metal, Hardcore en Grunts zijn zomaar drie termen die voorbij komen op hun poster.

Zaterdag 18 januari

21.00 Prickrott

22.00 Hamerhaai

23.00 Serve

00.00 Chelsea Smile

Tiny Room Concert

Een klein en akoestisch podium. Zo noemt The Student Hotel hun kleinekamerconcert. Je kunt er relaxed naar muziek luisteren in een gezellige woonkamer.

Zaterdag 18 januari

17.00 Breekbaar

17.30 Bruno Storm

18.00 Liza Dries

18.30 Fred Goverde

19.00 Colin Mooijman

19.30 DOR

Toetersonic

De drie muzikale avonden in Café De Toeter zijn een vast onderdeel geworden van Eurosonic/Noorderslag.

Zaterdag 18 januari

19:00 Grand Lady

20:00 Steernvanger

22:00 Solitary Zebra

23:00 Aosem

00:00 Noint?

Naast bovengenoemde programma's heb je nog Bud Music Sessions in The Dog's Bollocks. Deze programmering wordt hoogstwaarschijnlijk vrijdag bekendgemaakt.

