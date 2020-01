Henk en Henk: van laaggeletterden naar taalhelden

Henk Bijlholt en Henk Bruinink waren beiden laaggeletterd. En daarin staan ze niet alleen. 'In onze provincie zijn 65.000 mensen laaggeletterd. Dat betekent dat ze niet goed kunnen lezen of schrijven of dat ze bijvoorbeeld brieven niet goed begrijpen', vertelt Regina Schotsman van het WIJ-team Oosterparkwijk.

Niet kunnen pinnen

Henk en Henk namen de stap om er wat aan te doen. Voor Bijlholt was dat min of meer noodgedwongen. 'Toen mijn relatie uitging, moest ik opeens zelf pinnen. En dat kon ik niet. Dus moest ik mijn collega's vragen om te helpen. Die stonden toch wel raar te kijken.'

Bruinink had vaak smoesjes om onder het lezen van bijvoorbeeld brieven uit te komen. 'Dan zei ik dat ik mijn bril niet bij me had en dan las iemand anders het.'

Taboe

Schotsman herkent dat gedrag wel. 'Je ziet vaak dat men een manier vindt om zich toch te redden. Het is niet per se dat er echt schaamte is, maar er rust toch nog een soort taboe op.'

Dat geldt niet (meer) voor Henk en Henk. Ze zijn blij met de cursus. 'De wereld gaat voor je open. Wat je vroeger niet had, dat heb ik nu wel', vertelt Bijlholt.

Basis

Het leertraject begon heel simpel, vertelt Schotsman. 'Hoe werkt de computer, woordjes intikken op de computer en dan de betekenis uitleggen. We zijn echt bij de basis begonnen.'

Die basis resulteert nu in een landelijke nominatie voor de taalheldenprijs. 'Die gaan Henk en Henk zeker winnen', stelt Schotsman.