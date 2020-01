Opnieuw miljoenen voor restauratie Groninger Rijksmonumenten

Er is opnieuw een miljoenenbedrag uitgekeerd voor de restauratie van Rijksmonumenten in onze provincie. Ruim vijftien projecten uit de hele provincie ontvingen samen 1,7 miljoen euro om hun Rijksmonument op te knappen.

'Dit is natuurlijk om ervoor te zorgen dat Groninger erfgoed in goede conditie blijft', zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD). 'We hebben dit met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen bereikt. Ik ben heel blij dat we vijftien projecten hebben kunnen honoreren.'

Het is niet de eerste keer dat Rijksmonumenten worden geholpen. In september 2019 werd er 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van de monumenten.



Noorderbad

In reactie op de subsidie voor de restauratie van het Noorderbad in Stad ontstonden er vraagtekens bij wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Volgens Van der Schaaf had het bedrag van 400.000 euro voor het project van vastgoedondernemer Wim Bulten beter betsteed kunnen worden.

Wulfse staat echter nog steeds achter dit besluit. 'We kijken niet naar wie eigenaar is. We kijken naar neutrale en objectieve criteria en we hebben de criteria na dit besluit niet aangepast. De betreffende eigenaar steekt er zelf ook heel veel geld in.'

Midden-Groningen en Het Hogeland



De nieuwe subsidieronde waarbij er 1,7 miljoen euro wordt verdeeld richt zich op projecten in de gemeente Midden-Groningen (vijf Rijksmonumenten), de gemeente Het Hogeland (vier Rijksmonumenten) en projecten in de gemeenten Groningen, Oldambt en Stadskanaal.

Het bedrag is verdeeld over particuliere eigenaren (734.000 euro), stichtingen (500.000 euro) en bedrijfsmatige eigenaren (500.000 euro). Wulfse kondigt aan dat er meer rondes zullen volgen.

'Extra impuls blijft nodig'

'Er is nog meer geld beschikbaar en we zijn nu aan het kijken hoe we dit in nieuwe periodes toekomstbestendig kunnen maken. Maar een extra impuls blijft nodig.'



