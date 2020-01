Dronken automobilist neemt de benen na ongeval: werkstraf

Een 32-jarige man uit Surhuisterveen moet 114 uur werken en een dag de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk op de A7 bij Marum. De man was ten tijden van het ongeval niet alleen onder invloed, hij reed ook zonder geldig rijbewijs.

Na het ongeluk liet hij de auto achter en nam hij de benen.

Avondje in de kroeg

De man had na een voetbalwedstrijd een avondje in de kroeg gehangen. Toen hij naar huis wilde, leende hij de auto van een vriend en reed terug naar Surhuisterveen.

Op de A7 bij Marum ging het mis. De man raakte de macht over het stuur kwijt, kwam in de berm terecht en sloeg over de kop.

Verlaten wrak

Hij liep daarbij een botbreuk op, maar het lukte hem toch om uit de auto te komen, de snelweg over te steken en bij een huis aan te kloppen met de vraag of ze de bewoners hem naar huis wilden brengen.

Een andere automobilist belde de politie toen hij het verlaten wrak zag liggen. De politie spoorde de man vervolgens op en in het ziekenhuis, waar hij ook werd behandeld voor zijn botbreuk. Er werd direct een bloedtest afgenomen.

Schade terugbetaald

Bij de rechter verklaarde de man dinsdag dat hij het hazenpad had gekozen omdat hij 'drank op had en zonder geldig rijbewijs reed.'

De schade aan de auto heeft de man inmiddels zelf terugbetaald aan zijn vriend. Omdat de man zonder geldig rijbewijs reed, keerde de verzekering niets uit.

'Levensgevaarlijk gedrag'

Het is niet de eerste keer dat de Fries met justitie in aanraking komt. Hij is vaker veroordeeld voor het rijden onder invloed en zat nog in zijn proeftijd. Zijn rijbewijs was inmiddels ingenomen.

De officier van justitie verwijt de man 'levensgevaarlijk gedrag'. 'U hebt geluk gehad dat u niemand anders heeft geraakt. Het was niet vreemd geweest als het anders was afgelopen.' Toch hield ze in haar strafeis rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man.

Forse schulden

De Fries heeft forse schulden, maar hij is bezig die af te lossen. Daarbij heeft de man een baan en een huurwoning. Ze eiste dan ook een taakstraf van honderd uur, en een dag gevangenisstraf.

Daarbij kwam een behandeling voor het alcoholprobleem, een alcoholverbod en een meldplicht bij de reclassering. Daarnaast moet de man, omdat hij in zijn proeftijd in de fout is gegaan, nog een week cel uitzitten en een taakstraf uitvoeren.

Als laatste eiste de officier een rijontzegging.

'U mag het CBR overtuigen'



De rechter was het er mee eens dat de Surhuistervener een flinke straf moest krijgen en legde hem een werkstraf van honderd uur en een dag cel op. Ook moet de man zich houden aan het alcoholverbod en meewerken aan behandeling en zich melden bij de reclassering.

Het rijbewijs invorderen ging de rechter toch een stap te ver. 'U moet wel een kans krijgen. U mag het CBR overtuigen dat u uw rijbewijs weer verdient en uw alcoholprobleem onder controle heeft. De drie maanden rijontzegging leg ik wel op.'