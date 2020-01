Boosheid op gemeente Het Hogeland over weigeren subsidies 75 jaar bevrijding

De Oranjevereniging in Baflo en de Stichting Feesten en Herdenkingen in Winsum zijn boos op de gemeente Het Hogeland. Ze krijgen geen subsidie voor de 4 en 5 mei activiteiten.

'Dit kan toch niet', zegt een verontwaardigde Nico Werkman. Hij is voorzitter van de Oranjevereniging in Baflo. Hij is niet te spreken over de gang van zaken.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Veel verenigingen willen daarom iets extra's organiseren. Ook in Baflo had de Oranjevereniging dit voornemen en vroeg een subsidie van 2750 euro aan.

'Als eindejaarscadeau ontvingen wij nu van de gemeente Het Hogeland eind december een mededeling dat de subsidie wordt afgewezen. Ongelofelijk', stelt Werkman. Het dorp gaat er volgens hem al vanuit dat er wat leuks georganiseerd wordt.

Voldoet niet aan de criteria

'De gemeente verstrekt ons geen subsidie omdat we niet zouden voldoen aan de criteria en het thema van dit jaar. In alle gesprekken die we hebben gehad met de gemeente is dit zijdelings een keer genoemd. We wisten niet dat we hieraan moeten voldoen. Ook omdat er goedkeurend op ons programma gereageerd werd tijdens het overleg', vertelt Werkman. De vereniging wilde een optocht en een concert organiseren.

Voldoen aan regels

In de afwijzingsbrief die de Oranjevereniging heeft gekregen staat dat de gemeente de aanvraag heeft geweigerd omdat de activiteiten niet zouden passen in het landelijke thema 'verhalen'. Ook zouden de activiteiten te veel lijken op die van voorgaande jaren en niet speciaal gaan over 75 jaar bevrijding. Op de site van de gemeente staan de regels uitgelegd.

Daarnaast laat de gemeente weten in de brief dat de Stichting Historische Kring Baflo wel een subsidie heeft gekregen en de gemeente niet twee aanvragen uit hetzelfde dorp honoreert. Omdat de gemeente het beschikbare geld wil spreiden over het hele gebied.

De oranjevereniging vindt dat de gemeente te weinig budget heeft uitgetrokken om de activiteiten in de dorpen te subsidiëren. Dit is 30.000 euro. 'Dit is echt een schijntje in vergelijking met het aantal dorpen en Oranjeverenigingen die er zijn. Andere gemeente trekken er veel meer voor uit', zegt Werkman.

Brandbrief

'Als we geen subsidie krijgen dan kunnen wij geen activiteiten meer organiseren. De activiteiten op bevrijdingsdag gaan dan niet door en ook zal er op 4 mei een reguliere herdenking plaatsvinden in plaats van een uitgebreide herdenking, zoals eens in de vijf jaar gebruikelijk was', vertelt Werkman.

Het bestuur heeft inmiddels een brandbrief naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Ze hopen op deze manier alsnog subsidie te krijgen.

Ook boosheid in Winsum

In Winsum is de subsidieaanvraag van de Stichting Feesten en Herdenkingen afgewezen. Die wilde een bevrijdingsconcert organiseren op het Boogplein. 'Onze aanvraag is niet-ontvankelijk verklaard. We zouden deze te laat hebben ingediend. Maar dat is niet zo. Met de desbetreffende ambtenaar was afgesproken dat we deze gewoon konden indienen', vertelt Dick Sennema namens de stichting. Hij is 'zwaar teleurgesteld' in de gemeente.

Ook Sennema heeft vernomen dat een andere instantie in het dorp wel geld heeft gekregen. 'Er zit veel te weinig geld in die pot. Ik wil graag weten of er een eerlijke verdeling is geweest. Ik ga dan ook zeker een gesprek met de burgemeester aanvragen. Dit kan niet zo. Ik sta in mijn hemd richting de bevolking van Winsum. Die verwachten een mooi evenement', stelt Sennema.

Zowel de Oranjevereniging in Baflo als de Stichting Feesten en Herdenkingen willen van de gemeente weten welke stichtingen en verenigingen wel geld hebben gekregen en hoe de verdeling is.

De gemeente Het Hogeland is gevraagd om een reactie maar heeft nog niet gereageerd.



