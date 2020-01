Woningoverval Scheemda in Opsporing Verzocht: 'Geld, anders maken we je dood!'

'Ik voel me hier niet meer veilig'. Dat zegt de 62-jarige man die op 9 november 2018 in Scheemda werd overvallen in zijn woning aan de Zwaagsterweg. De drie daders pakten de man hard aan.

'Geld, anders maken we je dood!' Dat was de duidelijke boodschap van de overvallers. Behalve een reconstructie toonde het tv-programma Opsporing Verzocht ook beelden van de drie daders.



Beelden

We zien hoe de drie met de auto aankomen en de boerderij later weer verlaten. Het zijn korrelige beelden van matige kwaliteit, maar volgens de politie is te zien dat een van de drie wellicht een vrouw is. Volgens de politie was er geen motief in de persoonlijke sfeer en ging het de daders puur om het geld.

Bij de overval werd de man rond 22:30 uur in zijn slaap overvallen. De overvallers dreigden hem iets aan te doen als hij niet meewerkte. Aanvankelijk vonden ze een kistje met geld in de woonkamer, maar daar waren de drie allerminst tevreden mee. 'We weten dat je meer geld hebt', schreeuwde één van de daders.

Opgesloten

Het slachtoffer werd hard geduwd en meegenomen naar de kaaswinkel, waar de overvallers muntgeld buitmaakten. Het slachtoffer probeerde weg te vluchten via de voordeur, maar kon door de shock de sleutel niet in het sleutelgat krijgen en omdraaien. De drie keken vervolgens in de brandkast, maar die was leeg omdat het geld altijd direct naar de bank wordt gebracht.

Het slachtoffer werd daarna opgesloten in zijn slaapkamer. De daders hebben daarna de woning nog een uur lang doorzocht. Toen de 62-jarige kaasmaker zeker wist dat de daders zijn huis verlaten hadden, wist hij zich te bevrijden uit de kamer en rende hij naar de overburen. Zij vingen hem op en schakelden de politie in.



Rondleiding

'Het was niet met een pen te beschrijven, niet te geloven', zei de man, op wie de overval meer dan een jaar later nog steeds diepe indruk maakt. De man woont al bijna vijftig jaar op de boerderij waar hij kaas maakt en rondleidingen geeft. Door die rondleidingen kunnen mensen vrij gemakkelijk een goed beeld krijgen van zijn bedrijf.

De kaaswinkel van het slachtoffer (Foto:Opsporing Verzocht)



Het enige opvallende dat de man gezien heeft tijdens de rondleidingen was zo'n twee weken voor de overval. Toen waren er een man en vrouw met kind. De man gedroeg zich overdreven amicaal. Toen het kind naar het toilet ging hebben de man en vrouw de kans gehad om een groot deel van de woning te bekijken.



Politie zoekt man en vrouw

De man, de vrouw en het kind hadden een licht getinte huidkleur. De man had een enorme bos kroeshaar. De vrouw had een vrij stevig postuur en zwart, krullend haar. De politie zegt niet te weten of ze iets met de overval van doen hebben, maar wil graag met hun in contact komen om hun betrokkenheid te kunnen uitsluiten.



Muts en trommel

In de uitzending werd ook een muts getoond die een van de daders vermoedelijk verloren is. Ook vraagt de politie het publiek uit te kijken naar een rood gebloemde koektrommel die de daders hebben meegenomen. In die trommel zat briefgeld.



Golf of Polo

Volgens de politie vluchtten de drie in een auto in de richting van Noordbroek. Uit beelden die in de uitzending getoond werden, blijkt dat de overvallers vermoedelijk in een donkere Volkswagen Golf of Polo reden, of een auto die daar op lijkt.



Signalement

Van de drie verdachten is het signalement vrijgegeven. Een van de verdachten is een vrij lange, blanke man van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud is, die Nederlands sprak zonder accent. De andere twee personen waren iets kleiner dan de eerste verdachte, ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud. Eén man van de twee is zeker een man, de ander zou een vrouw kunnen zijn.

Overigens wist de politie ook nog te melden dat in de zaak van de woningoverval in Bourtange inmiddels acht tips zijn binnengekomen. De gouden tip zit daar volgens de politie echter nog niet bij.

