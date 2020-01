Beelden van winkeloverval op kledingzaak Waagstraat in Stad

Overvaller (in het rood) op weg naar de winkel 'Per Lui’ in de Waagstraat (Foto: Opsporing Verzocht/Camerabeelden)

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft beelden getoond van de overval op een herenmodezaak in de Waagstraat in Stad op 19 december 2019. Op de beelden is te zien hoe de dader 's middags rond 12:35 uur aan komt fietsen door de Oude Boteringestraat.

In de Waagstraat zet hij z'n mountainbike op slot, doet iets op z'n telefoon en loopt met getrokken wapen de winkel in. Hij doet de deur dicht en neemt vanuit het magazijn truien mee. Hij dwingt vervolgens de 17-jarige stagiair, die alleen in de winkel is, de kassalade te openen. Daaruit haalt de overvaller geld, stopt het in z'n tas en loopt de winkel uit.

Snel

Hij is in totaal niet langer dan een minuut binnen, waarna hij rustig weer weg gaat en terug over de Boteringestraat fietst. De overvaller nam onder meer meerdere truien mee van het merk Carlo Carlucci en hij wist geld buit te maken.

Signalement

De overvaller aan de Waagstraat was een wat stevige, blanke man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij droeg een bordeauxrood trainingspak met oranje banen, vermoedelijk van FC Barcelona. Zijn gezicht was op de beelden niet duidelijk te zien.

De man ging ervan door op een mountainbike van het merk Bergamont.