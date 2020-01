Nog geen duidelijkheid over vervolg gestaakt duel Donar tegen Feyenoord

Er is nog geen duidelijkheid over hoe en wanneer het gestaakte duel van dinsdagavond tussen Donar en Feyenoord in MartiniPlaza uitgespeeld gaat worden.

'Dit heb ik nog nooit meegemaakt,' aldus Donar-coach Erik Braal. 'Wel een keer in Europees verband tegen Estudiantes in Spanje. Toen werd er een compleet nieuwe basket binnen gereden. Zo kan het ook.'

Vertraging

De wedstrijd begon al met een kwartier vertraging vanwege een defect scorebord. Ook de techniek aan de schotklok en tijdwaarneming bovenop de basket sloeg vervolgens aan het haperen.

Definitief staken

'De scheidsrechters kwamen in het eerste kwart al naar mij toe met de mededeling dat als dit niet gemaakt zou worden ze het duel definitief zouden staken,' vervolgt Braal. 'Dit is overmacht.' Na tien minuten basketbal stond Donar met 21-14 voor.

Statement

'Hoe het nu verder moet weet ik op het moment niet. Een idee is om bijvoorbeeld aanstaande donderdag hier verder of over te spelen. Ik verwacht dat later vanavond of morgenochtend ons bestuur hierover met een statement komt.'

Donderdag weer in Groningen?

Feyenoord-coach Toon van Helfteren had een zelfde soort reactie. 'Ik heb ook met ons bestuur gesproken,' vertelt de ervaren coach. 'Voor ons zou het een optie zijn om nu donderdag weer hier te spelen in Groningen en dan een week of twee later de return in Rotterdam.

Thuisvoordeel Feyenoord

'Wij hebben wel thuisvoordeel en willen dat houden. De wedstrijd is gespeeld onder de auspiciën van de Nederlandse Basketbalbond. Zij bepalen ook mede wat er gaat gebeuren,' besluit Van Helteren.

