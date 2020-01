Tweede Kamer biedt weinig verzet tegen schadewet, maar geeft Wiebes wel huiswerk mee

Het ziet ernaar uit dat de tijdelijke wet Groningen zonder al te grote bezwaren wordt aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is de balans na een urenlang debat in het parlement.

De wet is tijdelijk, omdat hij nog niet compleet is. Het deel waar de Tweede Kamer dinsdag over vergaderde met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, gaat alleen over de afhandeling van mijnbouwschade.

Frustratie

Aan de wet voor het aardbevingsbestendig maken van onveilige woningen, het tweede deel, wordt nog gesleuteld. Die wordt later aan de tijdelijke wet toegevoegd. Tot frustratie van sommige Kamerleden.

'Het is bizar dat je een wet hebt voor schade en één voor versterking, terwijl heel veel mensen met beide te maken hebben. Het had gewoon met één wet geregeld moeten worden', zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Huiswerk

Inhoudelijk is er verder weinig commentaar op de schadewet. Maar dat neemt niet weg dat de Kamer de minister toch huiswerk geeft.

Zo komt er een maatregel waardoor het schadeloket oude schades die zijn behandeld door de NAM of Centrum Veilig Wonen, opnieuw mag beoordelen als er nieuwe schade is ontstaan. 'Dat versterkt de onafhankelijke positie van het loket', zegt Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks.

Oude afspraken

Naast de Tweede Kamer zijn ook de organisaties die opkomen voor de belangen van de Groningers te spreken over de wet. 'Er mankeert weinig aan', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging.

Volgens Susan Top van Gasberaad is er weinig kritiek op de wet omdat die voortborduurt op de afspraken die in 2018 zijn gemaakt voor schadeafhandeling. Top merkt wel op dat het schadeprotocol dat destijds is ontwikkeld niet terugkomt in de wet. 'Een gemiste kans', zegt ze.

Schadeprotocol

Als de tijdelijke wet Groningen in zowel de Tweede- als de Eerste Kamer wordt aangenomen, gaat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over in het Instituut Mijnbouwschade Groningen. In principe verandert er qua werkwijze voor schadeafhandeling niet veel voor de Groningers.

'Maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Het instituut wordt onafhankelijk en mag ook haar eigen werkwijze bepalen. Daarom is het belangrijk dat het schadeprotocol wettelijk wordt verankert', zegt Top.

Andere schades

De nieuwe schadewet regelt ook dat de NAM nu definitief op afstand komt. Daarnaast gaat het loket zich buigen op meerdere vormen van schade.

'Winkels kunnen bijvoorbeeld schade lijden in hun omzet', zegt minister Wiebes. 'Mensen lijden ook immateriële schade. Huizen zijn soms in waarde gedaald. Ook waardedaling is schade. En voor al die soorten schade kunnen Groningers terecht bij het nieuwe loket dat er straks komt door deze wet.'

Stemmen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen werkt de komende tijd aan een manier waarop deze schades gemeld en afgehandeld kunnen worden.

Dinsdag 21 januari stemt de Tweede Kamer over de wet. Daarna buigt de Eerste Kamer zich erover. Het is nog onbekend wanneer dat gebeurt.

De wet over de versterking ligt achter op schema en gaat in maart naar de Raad van State. De verwachting is dat de Tweede Kamer pas na de zomer kan vergaderen over dit onderwerp.



