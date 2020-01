Reddingsboten in Groningen rukten vorig jaar vaker uit (update)

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) had het vorig jaar drukker in onze provincie dan het jaar ervoor, blijkt uit de jaarcijfers.

De reddingsboten in de Eemshaven en Lauwersoog moesten 96 keer uitvaren, dat is dertien keer vaker dan het jaar ervoor. De post in Lauwersoog kreeg het drukker, daar steeg het aantal reddingen van 48 naar 64. Eemshaven moest 32 keer in actie komen, drie keer minder dan in 2018.

'Dat gaat om diverse dingen, zoals hulp bij motorpech voor zeiljachten, boten die aan de grond zijn geraakt of een touw in een schroef, maar ook letsel of materiële schade', legt Sietse van der Wal van de KNRM uit.

Nare afloop

'We hebben ook wel eens te maken met minder prettige situaties. Een reanimatie die niet meer mocht baten bijvoorbeeld. Aan zoiets kun je als reddingswerker nooit wennen, maar gelukkig krijgen we daar goede hulp bij. Professionele organisaties ondersteunen ons goed.'

Meer boten op het water

De stijging van het aantal keren dat de KNRM-vrijwilligers in actie moesten komen, is volgens hem te verklaren omdat er waarschijnlijk meer boten op het water te vinden waren dan in 2018.

'Dan gebeuren er ook meer ongelukken', is zijn logische verklaring. 'Maar ik denk ook dat mensen ons beter weten te vinden. Dat gaat tegenwoordig zelfs al met een WhatsAppje', voegt Van der Wal eraan toe.

Dieren in nood

De KNRM komt overigens niet alleen in actie als er mensen op zee in nood verkeren. Zo kwamen de reddingswerkers vorig jaar landelijk 124 keer in actie om dieren in nood hulp te bieden. Ook in de provincie Groningen was daar sprake van.

'Dat zijn bijvoorbeeld bruinvissen die vastzitten in een net of zeehondenpups die zijn afgedreven en waar de moeder niet meer in de buurt is', weet Van der Wal. 'Maar als mensen huisdieren hebben meegenomen op een boot die is gestrand, redden we die natuurlijk ook.'

Zware weersomstandigheden

Ook woensdag is de KNRM weer op het water te vinden, al is dat deze keer slechts een oefening. Er staat een harde wind en dat is volgens Van der Wal een mooie mogelijkheid om tussen Ameland en Schiermonnikoog te leren omgaan met zware weersomstandigheden.

Hoewel de KNRM niet schroomt om hulp te bieden waar nodig, hoopt Van der Wal voor komend jaar dat de cijfers niet nog verder oplopen. 'Wij zijn één van de drukkere KNRM-stations van Nederland en als vrijwilliger doe je het er allemaal bij. Als je 75 reddingen per jaar doet, heb je het al best druk. Maar uiteraard zijn we er als dat nodig is.'

Schiermonnikoog

De boot op Schiermonnikoog hoefde afgelopen jaar minder vaak dan het jaar ervoor uit te varen: een daling van 60 keer naar 53. Dat is inclusief patiëntenvervoer naar de wal.

Aan dit bericht zijn quotes van Sietse van der Wal toegevoegd



