Emily (15) uit Grootegast wordt opnieuw vermist

Het meisje verdween in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit huis. Ze stapte bij een onbekend persoon in een auto. Deze auto is woensdag aan het eind van de ochtend in de buurt van Utrecht gesignaleerd.

Peugeot

Het gaat om een zwarte Peugeot Break met kenteken 87-PB-SZ. Mogelijk is de bestuurder verdachte, maar dat kan de politie nog niet met zekerheid zeggen. 'Dat zou kunnen', zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus.

'Kwetsbaar meisje'

Emily liep in het verleden al vaker weg. Eenmaal werd ze teruggevonden in een woning in Den Haag, waar ze seksueel was misbruikt.

'Het gaat om een kwetsbaar meisje', zegt Heidanus. 'Daarom geven we veel aandacht aan deze vermissing.'

Mensen die weten waar Emily nu is of andere relevante informatie hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

