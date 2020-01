25 nieuwe tips over Groningse zaken na herhaling Opsporing Verzocht

Over de overal op een woning in Scheemda zijn dertien nieuwe tips binnengekomen. Direct na de uitzending op dinsdagavond waren er al 21 tips doorgegeven, waardoor de teller op 34 staat. De meeste tips gingen over de auto waarin de overvallers reden.

Doodsbedreiging

Tijdens de overval, op 9 november 2018, werd een inmiddels 62-jarige man thuis overvallen. Hij werd door drie daders aangevallen. 'Geld, anders maken we je dood!', kreeg hij te horen.

'Het was niet met een pen te beschrijven, niet te geloven', zei de man, op wie de overval meer dan een jaar later nog steeds diepe indruk maakt. De man woont al bijna vijftig jaar op de boerderij waar hij kaas maakt en rondleidingen geeft. Door die rondleidingen kunnen mensen vrij gemakkelijk een goed beeld krijgen van zijn bedrijf.

Kledingzaak

Daarnaast kwamen er twaalf extra tips binnen over de overval op een kledingzaak in de Waagstraat in Stad. Meteen na de uitzending kwamen op dinsdagavond kwamen al vier tips binnen.

Buit

Een 17-jarige stagiair die alleen in de winkel stond, was op 19 december vorig jaar het slachtoffer van de overval en moest geld uit de kassa afstaan. Ook nam de overvaller een aantal truien mee.

De overvaller reed op een mountainbike en had een wapen bij zich. Hij droeg een trainingspak dat volgens tipgevers die de politie benaderden waarschijnlijk van voetbalclub FC Barcelona of AS Roma is.

