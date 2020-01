'Snorfiets in Groningen voorlopig gewoon nog op het fietspad'

De snorfiets wordt in Groningen vooralsnog niet naar de rijbaan verbannen, zoals onlangs wel is gebeurd in steden als Amsterdam en Den Haag. 'Het is geen eenvoudige kwestie', aldus verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een dergelijke maatregel. 'Elke kilometer rijbaan is onder de loep genomen', aldus Broeksma. 'En dat levert geen eenduidig beeld op.'



Verplichte fietspaden



In opdracht van de wethouder van Verkeer en Vervoer is er gekeken naar alle verplichte fietspaden binnen de bebouwde kom. 'In Groningen is maar een beperkt aantal fietspaden waar snorfietsers naar de rijbaan verwezen zouden worden', aldus Broeksma. 'In de gevallen waar wel van rijbaan gewisseld zou kunnen worden zou de verkeersveiligheid deels door de maatregel teniet gedaan worden.'



Wat is een snorfiets?



Een snorfiets is een lichtere uitvoering van een brommer en is herkenbaar aan het blauwe kentekenplaatje. De maximumsnelheid is 25 kilometer per uur en het dragen van een helm is niet verplicht. Een snorfietser is verplicht om op het fietspad te rijden, maar daar komen steeds meer gemeenten nu dus op terug.



Amsterdam

Zoals Amsterdam. Daar mogen snorfietsen sinds april vorig jaar niet meer op het fietspad. De maatregel is een succes, zo blijkt uit een evaluatie van die gemeente. Niet alleen is het aantal ongelukken met snorfietsen en fietsers gedaald, ook is het aantal snorfietsen afgenomen.



Andere situatie



Maar volgens Broeksma is de verkeerssituatie in Amsterdam echt anders dan in Groningen. 'Dat kunnen we niet één op één overnemen. Hier hebben we in de binnenstad bijvoorbeeld geen vrijliggende fietspaden. En we hebben ook geen tram of metro.'

Bovendien zit er een belangrijke wetwijziging aan te komen, zo benadrukt de wethouder. 'De helmplicht voor snorfietsen komt er aan, dat duurt hooguit nog twee jaar. En vanaf 2025 mogen er alleen nog elektrische snorfietsen verkocht worden.'

'Daarmee vervalt het milieuaspect want de snorfiets is één van de meest vervuilende vervoersmiddelen', aldus Broeksma. 'Maar dat kan geen reden zijn om de snorfiets naar de rijbaan te verwijzen. Dat staat de wetgever niet toe.'



Uitzondering?



De wethouder sluit niet uit dat er voor bepaalde fietspaden een uitzondering wordt gemaakt, zoals het Jaagpad langs het Reitdiep en de snelfietsroute naar Zernike. De uitkomsten van het onderzoek worden binnenkort met de gemeenteraad besproken.



