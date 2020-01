Van der Schaaf: 'De aantrekkelijkheid van de binnenstad neemt snel af'

'En daar maken we ons zorgen over', zegt Van der Schaaf. 'De binnenstad van Groningen is op dit moment aan het dichtslibben. De openbare ruimte neemt niet toe, maar we zien wel dat er steeds meer fietsen op straat staan, en het aantal terrassen en uitstallingen toeneemt.'

Drukker in binnenstad

Bovendien neemt het aantal mensen dat de binnenstad bezoekt de afgelopen jaren steeds verder toe, meent hij.

'We hebben in de jaren '90 een heel streng beleid gehad. Dat hebben we de afgelopen jaren terecht een beetje losgelaten, maar ik denk wel dat de pendule weer een beetje de andere kant op draait.'

De wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling baseert zich mede op de bevindingen van de Groningen City Club (GGC), ondernemers en de werkgroep Toegankelijk Groningen. Uit de evaluatie blijkt dat het op een aantal plekken een 'jungle' van terrassen, fietsen en uitstallingen is.

Totaalaanpak

Volgens Van der Schaaf vraagt de problematiek in de binnenstad om een 'totaalaanpak'. 'Het heeft te maken met de wijze waarop je openbare ruimte ontwerpt en hoe je het beheert. Maar het heeft ook te maken met normbesef. Is het normaal dat je je fiets overal en nergens parkeert? Dat geldt trouwens ook voor reclameborden die soms midden op straat staan.'

Het is een illusie dat je dit probleem met een leger handhavers en regels oplost Roeland van der Schaaf - Wethouder (PvdA) Groningen

De tijd dat we dat met z;n allen acceptabel vonden, is volgens de wethouder geweest. En daar hoort volgens hem ook handhaving bij. 'Maar het is een illusie dat je dit probleem met een leger handhavers en regels oplost. Het klinkt een beetje zacht, maar we zijn met z'n allen de binnenstad.'

'Niet alleen op te lossen'

'Wat we op korte termijn van de totaalaanpak gaan merken? 'We hebben natuurlijk al onze fietsstewards en kijken naar ons handhavingsbeleid. Maar we zullen eerst met elkaar in gesprek moeten. Daar hebben we ook ondernemers en andere gebruikers van de binnenstad voor nodig, want we hebben niet de pretentie dat we dit probleem in ons eentje op kunnen lossen.'