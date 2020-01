De ESNS-tips van... Jan Henk de Groot

Groninger artiesten bieden de helpende hand en geven drie tips. Ook geven ze antwoord op de vraag wie de Popprijs moet winnen.

De tips van... Jan Henk de Groot

'Eurosonic Noorderslag, ik ga er zelf eigenlijk nooit heen. Dit keer wel omdat ik het ook een keer leuk vind om andere muziek te zien dan wat ik dagelijks hoor. Ik heb op de website van ESNS gekeken en daar zag ik wel wat interessante acts.'

1) COBRAH

'Mijn eerste tip kwam ik op die site tegen. Een foto van een vrouw met een oogschaduw en een octopus op haar hoofd. Ik denk: wat is dat dan? Ik luisteren. Het was een electro-act uit Zweden, COBRAH heten ze. Ze zijn bezig sinds 2018. Hartstikke tof, het knalt er over, wilde optredens. Nou ja, daar moet ik even heen natuurlijk.'

COBRAH was donderdagnacht om 00:20 uur in Kokomo te beluisteren en te bekijken.

2) Het Zesde metaal

'Tip twee: ik was op vakantie in Denemarken, en toen kwam er een man naar mij toe die zei: 'Jouw liedjes lijken wel een beetje op het Zesde Metaal uit West-Vlaanderen.' Dus ik ben dat gaan luisteren en het was hartstikke tof. Een beetje elektronische, sferische folkmuziek in het West-Vlaamse dialect, dus daar ga ik zeker heen.'

Het Zesde Metaal is vrijdag om 20:45 uur te bekijken in News Café.

3) Daisy Bellis

'Mijn derde tip gaat over een van mijn leerlingen op het Noorderpoort, Daisy Bellis. Ze brengt binnenkort haar eerste plaat uit. Ze is een bijzondere zangeres en zingt in het Engels. Een beetje Kate Bush-achtig, achter de piano. Liedjes over de liefde, en over haar liefde voor de natuur en het milieu. Een bijzondere zangeres, een aanrader.'

Daisy Bellis is vrijdag om 21:30 uur op het Oost Cinema Stage te bekijken op Eurosonic.

Wie verdient de Popprijs?

'Wie de Popprijs-winnaar wordt? Ik ga voor Floor Jansen. Floor Jansen van Nightwish. Ze was niet zo bekend maar iedereen kent haar nu van De Beste Zangers. Die meid zingt klassiek, metal. Haar band Nightwish tourt over de hele wereld. Ik zag dat ze binnenkort in Sjanghai en Beijing staan, dus die zijn heel goed bezig.

