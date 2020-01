Het Hogeland gaat rijbewijs en paspoort thuisbezorgen

De gemeente Het Hogeland start een proef waarbij aangevraagde paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen of gehandicaptenparkeerkaarten thuis worden bezorgd. Voor de bezorging gaat de gemeente in zee met een gecertificeerd bedrijf.

Medewerkers van dat bedrijf zijn ook bevoegd om de identiteit van een inwoner vast te stellen. Inwoners kunnen bij de aanvraag aangeven op welk tijdstip ze het document bezorgd willen krijgen.

De nieuwe service gaat waarschijnlijk vijf euro kosten. De gemeenteraad moet dat bedrag nog vaststellen.

Onderzoek naar andere vormen van dienstverlening

Vorig jaar besloot de gemeente om de openingstijden van de publieksbalies in de gemeentehuizen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen te veranderen. Ook is toen besloten om te kijken of dienstverlening op een andere manier kan plaatsvinden. De nieuwe service is daar het gevolg van.

Als de bezorgservice eenmaal is geïntroduceerd, kunnen de documenten overigens ook nog gewoon worden afgehaald in één van de gemeentehuizen.

Gemeentehuizen

De gemeente houdt de huisvesting tegen het licht omdat ze dit efficiënter willen inrichten vanwege de kosten. Of de vier gemeentehuizen in de toekomst open blijven is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt nog.

De proef met het thuisbezorgen van de persoonlijke documenten moet nog voor de zomer van start gaan. Aan het einde van het jaar bekijkt de gemeente of het een succes is geweesr.

