Delfzijlsters uiten windturbine-zorgen bij Ombudsman

Een groep inwoners uit Wagenborgen, Meedhuizen en Nieuwolda trekt aan de bel bij de Nationale Ombudsman. In een brief uiten ze hun woede over de komst van nieuwe windparken in het gebied.

'We hebben het gevoel dat economische belangen prevaleren boven de belangen van burgers', zegt Albert Brons namens het Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl.

Drie parken

De dorpen worden de komende jaren geconfronteerd met de komst van drie windparken. Bij Meedhuizen wordt windpark Geefsweer gebouwd, waarvoor de vergunning inmiddels definitief is. Windpark Oosterhorn is in voorbereiding en projectontwikkelaar Ventolines wil windpark Delfzijl Zuid alsnog uitbreiden met zestien turbines.

Volgens Brons is het draagvlak voor deze windparken onder inwoners minimaal. Ook liet volgens hem de communicatie te wensen over: 'Middels kleine advertenties in streekbladen konden mensen bijeenkomsten bijwonen met als resultaat een minimale opkomst', staat in de brief.

'Weinig oog voor burgers'

De belangengroep hoopt dat de Ombudsman de rol van het Rijk, de provincie en de gemeente onderzoekt en daar conclusies uit trekt. 'De windparken tegenhouden is een illusie, maar we willen duidelijk maken dat er slecht is omgegaan met de belangen en risico's voor burgers', zegt Brons.

De gemeente Delfzijl heeft onlangs samen met fusiepartners Appingedam en Loppersum een Energievisie opgesteld, waarin is afgesproken dat er geen nieuwe windparken meer komen op land. Alleen de parken die al in voorbereiding waren, mogen nog worden gebouwd.

Dorpsmolen

Daarnaast werkt een andere groep inwoners uit Meedhuizen aan een dorpsmolen bij windpark Geefsweer, waarbij de inkomsten van een windturbine terugvloeien naar het gebied.

