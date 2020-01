Bomenkap op Zernike Campus Groningen gaat gewoon door

'Voor elke boom die gekapt wordt komt anderhalve boom terug', zo liet de wethouder woensdag weten tijdens een spoeddebat. Het debat was aangevraagd door de fracties van de Stadspartij en de Partij voor de Dieren.

Groen collega

'Dit college pretendeert een groen college te zijn', zo betoogde fractievoorzitter Kirsten de Wrede. 'Maar dan hebben we wel een mentaliteitsverandering nodig, want wanneer gaat het college groen beschouwen als een aanwinst waar je omheen zou moeten bouwen.'

Beide fracties verzochten de wethouder om de kap met twee weken uit te stellen om een aantal alternatieven te onderzoeken. Maar daar wil Van der Schaaf niets van weten. 'Het is niet zo dat er bomen worden gekapt ten faveure van een fietspad. In alle fases is groen het uitgangspunt geweest.'

Amerikaans voorbeeld

De Zernike Campus Groningen wordt de komende jaren omgetoverd tot een lommerrijke groene campus. 'Naar Amerikaans voorbeeld', voegt Van der Schaaf toe. De gemeenteraad ging in mei 2018 akkoord met de plannen.

Dit is voor ons een complete verrassing, ook al blijkt na navraag alles volgens regels te zijn gegaan Kirsten de Wrede, Partij voor de Dieren

Hetzelfde geldt voor de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Dat er 92 bomen gekapt zouden worden is voor de Partij voor de Dieren en de Stadspartij nieuw. De Wrede: 'Dit is voor ons een complete verrassing, ook al blijkt na navraag alles volgens regels te zijn gegaan.'

Tien of meer

De partijen zien graag dat de gemeenteraad voortaan bij de kap van tien of meer bomen actief wordt geïnformeerd. 'Wanneer vinden wij dat we op de hoogte gebracht moeten worden? Bij 92 bomen, bij 9200 bomen?, vroeg Mariska Sloot van de Stadspartij zich hardop af.

Een verzoek waar wethouder Van der Schaaf trouwens best gehoor aan wil geven. 'Maar we moeten wel kijken of dat raadzaam is.'

De kap van de bomen is volstrekt legitiem PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra

Volgens de fractie van de PvdA, de partij van Van der Schaaf, zijn de aanvragers van het spoeddebat rijkelijk laat met hun kritiek. 'De beslissing is gevallen en we zijn al met de uitvoering begonnen. Bovendien is de kap van de bomen volstrekt legitiem', aldus raadslid Jan Pieter Loopstra.

Steun was er ook, bijvoorbeeld van D66. 'Een signaalfunctie was wel passend geweest, ook gezien de intentie van dit college.' Coalitiepartij GroenLinks vindt dat de plannen voor de Zernikelaan er goed uit zien. 'Maar dat neemt niet weg dat de afweging in onze ogen beter had gekund', aldus Martijn van der Glas.

Redelijk en billijk

Ton van Kesteren van de PVV noemt het 'redelijk en billijk' om de bomen te laten staan, zonder dat de uitvoering van het project gevaar loopt. 'Een groen college dat te pas en te onpas een boom opzet over groen geluk, kapt zich in de praktijk een ongeluk.'

