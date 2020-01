Gudde gaat op zoek naar geld en voetbalidentiteit

Voetbalidentiteit en attractief voetbal zijn in die periode de belangrijkste zaken, aldus de directeur.

Gudde opende zijn eerste speech als directeur met een persoonlijk verhaal. Hij was toe aan vakantie na een half jaar directeurschap.

'Het afgelopen half jaar heeft erin gehakt. Op vakantie in Curaçao heb ik vakantie gevierd. We hebben een auto gehuurd en hebben veel gesnorkeld', vertelde hij aan de goed gevulde zaal in het stadion.

De club was 'hot'

Hij keek daarna terug op de afgelopen tien jaar. 'In 2010 was de club 'hot'. De play-offs werden altijd gehaald. FC Groningen was een voetbalbolwerk in Nederland.'

Het verwachtingspatroon is hoog, maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen FC Groningen-directeur Wouter Gudde

In een adem benoemt Gudde het huidige verwachtingspatroon. 'Die is hoog, maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. FC Groningen kan minder geld uitgeven dan de concurrentie. We hebben een begroting en omzet die past bij een club die speelt voor de plekken 8 tot en met 12.'

'Wat dat betreft doen we het goed omdat we nu tiende staan. Maar tevreden ben ik niet, want je ziet een aantal clubs (Willem II en Heracles) dat beter presteert dan het budget toelaat', bekent Gudde.

Neerwaartse spiraal stoppen

De door Gudde beschreven neerwaartse spiraal stoppen is niet de makkelijkste klus. Daar is de directeur helder in. Hoop en vertrouwen is er wat dat betreft wel.

'Er staat een jonge selectie op het veld en die kan alleen maar beter worden. De attractiviteit en speelstijl kunnen stukken beter. We gaan binnenkort starten met een onderzoek naar onze voetbalidentiteit.'

Dat is al vaker geprobeerd met bijeenkomsten waarin supporters, sponsoren, spelers en technische staf met elkaar om tafel zaten om hun brainstorm. Wie weet hebben de praatsessies deze keer meer succes.

Zorgenkind

Daarnaast blijven de financiën een zorgenkind. Bij de publicatie van de jaarcijfers, vorig jaar oktober, kwam een verlies van zes ton aan het licht. Bovendien lijken de inkomsten er voor het komende seizoen niet op vooruit te gaan. Maar liefst 28 procent van de sponsoren heeft de afgelopen twee seizoen het contract opgezegd.

Sponsoren moeten duurzame sponsoren worden. Sterker nog: ze moeten ambassadeurs van de club worden Wouter Gudde

Gudde probeert de geldschieters nog op andere gedachten te brengen en nieuwe sponsoren aan te boren. 'Ook hiervoor geldt dat we ze met attractief voetbal naar het stadion moeten trekken. En het moeten duurzame sponsoren worden. Sterker nog, ze moeten ambassadeurs van de club worden.'

Aantrekkingskracht

FC Groningen Horeca moet ook meer aantrekkingskracht richting sponsoren en supporters opleveren. Daarom heeft de club het vijftig procent aandeel van Martiniplaza overgenomen en is per 31 januari voor de volle honderd procent eigenaar.

'Zodoende kunnen er naast de voetbaldagen meer evenementen en partijen georganiseerd worden. Het stadion wordt een extra inkomstenbron.'

Felicitaties

Aan het eind van de toespraak kwam Gudde nog terug op de woorden waarmee hij begon. Een half jaar geleden kreeg hij de felicitaties, maar werd hem tegelijkertijd ook meegedeeld dat het een zware job zou worden. Het hakte er inderdaad in zoals Gudde zelf aangaf.

Maar dat kwam niet door de stille en stugge houding van de Groningers.

'Misschien is de grondhouding wat afwachtend, maar ik bespeur echt een enorme betrokkenheid bij de club, bij de stad en bij de regio. En ik zie ook heel veel mensen die trots zijn op de club. Maar die trots is soms nog verborgen. We schreeuwen het nog niet van de daken.'

Lees ook:

- FC Groningen lijdt zes ton verlies, Gudde maakt zich zorgen