ESNS-nieuwelingen doen verslag: 'Ik wou dat ik de beminde saxofoon was'

Via een oproep op onze website meldden de vrijwilligers zich aan.

Even voorstellen

Maar wie zijn deze ESNS-nieuwelingen? Van links naar rechts (zie hoofdfoto):

Evelien Bernabela is 41 en komt uit Groningen. Ze is grafisch ontwerper in haar eigen bedrijf. 'Ik heb een brede muzieksmaak, maar wel een kritische kijk', zegt ze.

Theo van Wageningen is 54 en komt uit Grijpskerk. Hij is eigenaar van Ingenieursbureau Dijkhuis. 'Ik ben oprecht nieuwsgierig of ik nog enthousiast kan worden van nieuwe muziek', zegt hij.



Ik heb als (ex-)muzikant wellicht een sappige mening Theo van der Laan - ESNS-nieuweling

Tineke de Wind is 53 en komt uit Bedum. Ze is kwaliteitscoördinator bij rechtbank Noord-Nederland. Ze zegt: 'Het lijkt mij leuk om oud, nieuw en aanstormend talent te bewonderen.'

Theo van der Laan is 60 en komt uit Groningen. Hij is buurtconciërge in de Schildersbuurt. 'Ik ben niet bang', zegt hij, 'en heb als (ex-)muzikant wellicht een sappige mening.'

Galmbak

Even voor zessen woensdagmiddag. In de Martinikerk is Duncan Laurence begonnen met z'n soundcheck. 'In deze galmbak, die deze kerk toch is, komt zijn stem goed tot zijn recht', zegt Theo van Wageningen. En Tineke de Wind: 'Wat een prachtige setting. Het machtige grijs gouden orgel van de Martinikerk als achtergrond voor de machtige stem van Duncan Laurence. Alleen al de soundcheck maakt indruk.'

De soundcheck van Duncan Laurence: ESNS staat op punt van beginnen (Foto: Evelien Bernabela/RTV Noord)



'Kort maar krachtig', zegt Van Wageningen even later als Laurence is begonnen en ESNS dus los is: 'Geen nieuws natuurlijk, maar hij kan écht zingen!'

Duncan Laurence brengt zijn nieuwste plaat 'Love Don't Hate It' ten gehore. (Foto: Evelien Bernabela/RTV Noord)



'Hypnotiserend'

Acht uur woensdagavond. De Belgische band Kosmo Sound staat in de Hooghoudt Barn, een grote houten schuur van de gelijknamige distilleerderij. 'Enigszins nerdy en hypnotiserend, maar wel retestrak en goed op elkaar ingespeeld! Goed geluid ook weer!', zegt Theo van Wageningen.



Voor Tineke de Wind is het een reis terug in de tijd. 'Het doet me denken aan UB40 in hun begintijd. met die zware meeslepende bas. De vloer trilt als een gek. Ik wou dat ik de beminde saxofoon was van de saxofonist.'

Funky

Een kwartier later staan de ESNS-nieuwelingen alweer in de Martinikerk. Daar horen ze de klanken van de Nederlandse band YIN YIN. Ze worden meegevoerd door hun psychedelische klanken, gecombineerd met een dosis funk. De band stond eerder al op het festival Grasnapolsky in Scheemda.



'Ze zien er niet alleen oosters uit, maar zo klinken ze ook', zegt Theo van der Laan. Een voorproefje:



'Ze spelen lekkere instrumentale funky disco met Indiase sfeer en invloeden', merkt Tineke de Wind op.

De hele stad is één groot festival Tineke de Wind - ESNS-nieuweling

De tussenstand

Hoe bevalt het onze ESNS-nieuwelingen tot nu toe? We maken even een rondje. 'De hele stad is een groot dorp: je blijft bekenden en gelijkgestemden tegenkomen', zegt Theo van Wageningen.

Tineke de Wind beaamt dit. 'Het is heel gezellig en de sfeer is gemoedelijk. Er ontstaat snel contact en gesprekken met andere bezoekers. De hele stad is één groot festival.' Evelien Bernabela heeft ook de avond van haar leven: 'Wat een geweldig festival. Ik geniet volop.'

Tot slot

We sluiten af op de Vismarkt, en wel in Huize Maas. Uit Dublin overgekomen is de band Inhaler. Er staat een behoorlijke rij mensen te wachten.

'De goede podiumuitstraling heeft hij niet van een vreemde' zegt Theo van Wageningen. Hij heeft het natuurlijk over de frontman van de band, Elijah Hewson. Zijn vader is Bono, van de wereldberoemde band U2.



'Dat is goed hoorbaar en vinden we helemaal te gek', zegt Tineke de Wind. 'Het zijn vijf jonge gasten die met veel bravoure rechttoe-rechtaan rock bespelen. De zanger spant qua uitstraling en lef wel de kroon.' Af en toe checkt ze tevergeefs even de zaal of pa Bono aanwezig is.

Donderdagmiddag melden de ESNS-nieuwelingen zich weer voor een nieuwe ronde. Hun volgende verslag lees je vrijdagochtend op onze website.

