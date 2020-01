Geen schadevergoeding voor voetballer die onderbeen verloor

Dat heeft het Hof in Leeuwarden deze week besloten in het hoger beroep, dat was aangespannen door letselschadeadvocaat Arvin Kolder. Het Hof nam daarmee de uitspraak over van de rechtbank in Groningen. Het Hof vindt dat bij het incident de tegenspeler niet over een grens is gegaan die je in een voetbalduel kan verwachten

Noodlot

In 2005 sloeg tijdens de wedstrijd van zijn club FVV uit Foxhol tegen Muntendam het noodlot toe voor de Hoogezandster. Na een overtreding raakte de nu 47-jarige Smit zo geblesseerd dat zijn onderbeen moest worden geamputeerd.

Smit vocht daarna jaren voor financiële genoegdoening. Hij stelde dat de speler die destijds de fatale sliding inzette aansprakelijk is voor de geleden materiële en immateriële schade.

'Binnen de grenzen'

De rechtbank in Groningen vond ook dat het binnen de grenzen van de voetbalsport bleef. 'Het letsel is weliswaar veroorzaakt door een verdedigende sliding, maar er is geen sprake van een onrechtmatige daad. Voetbal is nu eenmaal een contactsport', aldus de rechter in 2016.

In theorie is het mogelijk om naar de Hoge Raad te stappen. We beraden ons nu of we dat ook gaan doen Arvin Kolder, advocaat van Trienko Smit

Smit ging in hoger beroep omdat hij vond dat er wel degelijk een grens was overschreden. 'Als verdediger heb je niet alleen je eigen belang in acht te nemen, maar ook het gezondheidsbelang van je tegenstander. En dat is in dit geval onvoldoende gebeurd', zei zijn advocaat Arvin Kolder destijds.

Aansprakelijkheid

Kolder gaf toen ook ook al aan dat er aansprakelijkheid moet worden erkend vanwege de financiële impact op het leven van Smit. 'En dan gaat het bijvoorbeeld om werken, zelfredzaamheid en aanpassingen aan de woning. Dus daar zit nog al een kostenplaatje aan', aldus advocaat Kolder.

De advocaat is evenals zijn client teleurgesteld in de uitspraak van het Hof. 'In theorie is het mogelijk om naar de Hoge Raad te stappen. We beraden ons nu of we dat ook gaan doen', aldus Kolder.

Lees ook:

- Voetballer die onderbeen moet missen na brute tackle vecht door