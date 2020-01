Eurosonic zet Groninger binnenstad op de kop

In de Groninger binnenstad ging woensdagavond Eurosonic/Noorderslag van start. Op het festival zijn rond de 350 bands, zangers, rappers en andere acts te zien. Op tientallen locaties in de binnenstad was het een komen en gaan van duizenden muziekliefhebbers en professionals.

Stad op de kop

ESNS zet de stad op de kop. Dat is te zien vlak voor het Grand Theatre. Het is de vaste plek van Riepe-verkoper Jonny. Hij staat er nu ook, maar zonder zijn daklozenkrant. 'Ik ben aan het flyeren voor de Drie Gezusters; daar hebben ze ook live-muziek. Van het publiek van Eurosonic moet ik het niet hebben. Die lezen De Riepe niet. Daarom flyer ik nou om toch een paar centen te verdienen.'



In Vera speelt dan ondertussen Sinead O'Brien. Een in Londen wonende Ierse zangeres die we volgens een bezoeker in de gaten moeten houden. 'Ze maakt eigenlijk gedichten die ze er op een post-punk manier uit gooit.'

Eierbal

'We zijn er klaar voor', zegt Daniël Stokker, bedrijfsleider van de Bick Snack Hoek op de hoek van de Grote Markt. Hij heeft het over zijn eierballen. Tijdens Eurosonic/Noorderslag slaat hij extra in. 'De eierbal staat gelijk aan Eursonic/Noorderslag. Het hoort bij Groningen. ESNS hoort bij Groningen. Voor velen is het hét moment om een eierbal te proberen. De eierbal is de snack van Groningen, dus als je hier dan toch bent...'



Bij de luikjes van de automatiek staat een muziekliefhebber een eierbal te eten. 'Het is een Eurosonic-traditie', begint hij. 'Ik woon zelf in Utrecht, dus ik mis hem heel erg. Ik heb hier gestudeerd en weet hoe lekker hij is. Ik hoop dat hij ooit naar Utrecht komt. Als ik hem zo op heb, ga ik door naar Vera.'

Naar de kerk

Op de Grote Markt staan drie mensen gebogen over hun mobieltje. Ze scrollen door de app van het festival. 'We zijn aan het bekijken waar we nu naar toe gaan', vertelt een van hen. 'We zoeken nu iets wat bij ons allemaal in de smaak valt. Waar we net waren, vonden we veel te hard dus we zoeken nu iets rustigers.' Uiteindelijk loopt het trio naar de Martinikerk voor een optreden van Arlo Parks, een 19-jarige zanger uit Londen.

Muziek, muziek, muziek



In Huize Maas is dan net de Zweedse band Port Noir klaar. Medewerker Priscilla helpt een bezoeker met een defecte automaat voor oordoppen. 'Het gaat goed. Het is gezellig, net een lekkere band gehad', vertelt ze opgewekt. 'Alles draait in Maas nu om de muziek. Normaal zitten hier de locals en nu hebben we heel Europa over de vloer.' De muziekliefhebbers blijken wel minder te drinken dan de locals. 'Ze komen echt voor de muziek.'

Eurosonic duurt nog tot en met vrijdagavond. Zaterdag vindt in De Oosterpoort Noorderslag plaats. Daar spelen uitsluitend Nederlands acts.

