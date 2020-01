Wie mist zijn drankcollectie?

Flessen likeur, wijn en port, wie is ze kwijt? De politie is via Facebook is op zoek naar de eigenaar van dertien flessen drank.

De flessen zijn in beslag genomen. Ze zijn waarschijnlijk gestolen en lagen in het huis van een verdachte in de Asingastraat in de wijk De Hoogte in Groningen. Niemand heeft de flessen aangegeven als gestolen. De totale waarde is rond de honderd euro.

'Wacht op mij'

Overigens is het maar de vraag of de politie de rechtmatige eigenaar kan vinden. Op de facebookpagina van de politie reageren al meerdere mensen enthousiast op de oproep. 'Wacht op mij, ik kom aangifte doen', staat in een van de reacties.