Dit Wordt De Week: Krijgen we er een excellente school bij?

Deze week wordt onder meer bekend of er nieuwe excellente scholen in in onze provincie zijn. En zo ja, welke.

Maar er zit meer nieuws in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Excellente start van de week?

Het ministerie van Onderwijs maakt maandag bekend welke nieuwe scholen het predicaat 'excellent' krijgen. Momenteel telt onze provincie er drie. De Sint Nicolaasschool in Haren is al sinds 2013 een excellente school en zag deze status vorig jaar met drie jaar worden verlengd. In 2018 kregen ook de Interschool in Ter Apel en de praktijkopleiding van Winkler Prins in Veendam dit predicaat voor deze termijn. Wordt dit gezelschap uitgebreid?

Januari 2018: Directeur Anita Klompsma-Bolk (l) van de Interschool en wethouder Wietze Potze nemen de onderscheiding in ontvangst. Foto: Interschool Ter Apel



Tbs-verlenging

De rechtbank beslist dinsdag of de tbs van Krish J. wordt verlengd. J. wurgde in 2002 de dan 14-jarige Varscha Mohansingh en liet haar lichaam achter in de badkuip. Hij kreeg tien jaar cel en tbs. De kliniek waar hij nu verblijft, adviseert om de tbs te stoppen. Of dat inderdaad gebeurt? De rechter heeft het laatste woord.

Donar in de rebound

De basketballers van Donar en Feyenoord doen woensdagavond een nieuwe poging om hun bekerstrijd uit te vechten. Afgelopen woensdag haperde het scorebord in MartiniPlaza, waardoor het duel bij de stand 21-14 werd gestaakt. De tweede poging begint om 19.30 uur. Op 6 februari is de return in Rotterdam.

De samenvatting van het gestaakte duel



Wordt dit dé nieuwsfoto van 2019?

Donderdagavond weten we of de foto van het boerenprotest voor het provinciehuis in Stad wordt gekozen tot de beste nieuwsfoto van Nederland. De Groningse fotograaf Siese Veenstra is een van de vijf genomineerden voor de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019.

Fotograaf Siese Veenstra vertelt in Noord vandaag over zijn nominatie:



