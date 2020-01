Beboete voetbalclubs in Stad trekken gezamenlijk op

Voetbalverenigingen in de stad Groningen willen samen optrekken in het alcoholbeleid. (Foto: ANP/Bewerking RTV Noord)

Negen voetbalclubs in de gemeente Groningen willen in gesprek met burgemeester Koen Schuiling. De boetes voor het verstrekken van alcohol aan minderjarigen zijn de aanleiding.

De meest recente overtredingen zijn bij een controle op 23 november geconstateerd bij zes clubs. Drie andere clubs zijn al in een eerder stadium door de mand gevallen. De hoogte van de sanctie is bijna 1400 euro per club.

'Boete van tafel krijgen'

Oranje Nassau, The Knickerbockers, Groen Geel, Velocitas, GRC Groningen, Groninger Boys, VVK, VVG en Amicitia VMC hebben besloten om hierin samen op te trekken.

'De inzet is om de boete van tafel te krijgen, maar we zien hier ook een kans om in gezamenlijkheid extra aandacht te geven aan gezondheid en veiligheid. We denken daarbij aan een convenant op dit terrein', zegt Wim Boerkamp. De voorzitter van Amicitia VMC doet de woordvoering voor de clubs die een statement willen maken.

De voetbalclubs schatten in dat er geen juridische mogelijkheden zijn om van de boete af te komen. 'We gaan de weg van redelijkheid en billijkheid bewandelen. De clubs zien zichzelf als maatschappelijke organisaties en hechten aan een goede band met de gemeente. We verwachten een luisterend oor van Schuiling.'

In afwachting

De clubs wachten overigens nog steeds op het proces verbaal van de gemeente. Ze zijn alleen nog maar telefonisch geïnformeerd over de boete die hen boven het hoofd hangt.