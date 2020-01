Wethouder Jeugdzorg: 'We moeten veel meer accepteren dat problemen bij het leven horen'

'Op de lange termijn moeten we ervan af dat er, als er een beetje een probleem is, heel gauw gezocht wordt naar een stempel wat daarop gedrukt kan worden en naar de professionele hulpverlener die daar bij hoort.'

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdzorg.'

Meer grip

Verschuren heeft sinds 2018 jeugdzorg in zijn portefeuille. 'Dat is een zeer complexe en emotioneel beladen portefeuille', zegt hij. 'Om daar meer grip op te krijgen, heb ik besloten om iedereen te interviewen die met jeugdhulp te maken heeft in Midden-Groningen. Zo is het boek ontstaan.'

Beter samenwerken

Volgens Verschuren is iedereen bezig te veranderen in het belang van de kinderen. 'Bureau Jeugdzorg, waar we in 2015 de taken van hebben overgenomen, was altijd een zeer gesloten organisatie. We moeten problemen veel meer in samenhang bekijken. De oprechte betrokkenheid van iedereen is er om die samenwerking beter georganiseerd te krijgen.'

'Op redelijk korte termijn kunnen we het tekort omlaag brengen door nog beter samen te werken en door te kijken of de ouders iets meer kunnen bijdragen', zegt Verschuren. 'Maar zonder extra geld van het Rijk zullen we met flinke tekorten blijven zitten.'

We moeten veel meer accepteren dat problemen bij het leven horen Peter Verschuren-wethouder Midden-Groningen

Andere samenleving

Op lange termijn ziet Verschuren een andere samenleving. 'We moeten veel meer accepteren dat problemen bij het leven horen. Dat als een kind wat depressief is, dat we dan als samenleving accepteren dat dat er nu eenmaal bij hoort.'

In de gemeente Midden-Groningen hebben iets meer dan tweeduizend kinderen een jeugdhulpindicatie. De totale kosten bedragen 26 miljoen euro en er is een tekort van 7,3 miljoen euro.

