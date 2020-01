Minimacamping Opende krijgt blokhut geschonken

Appie Wijma, de eigenaar van minimacamping Polemonium in Opende, is deze week verrast met een bijzonder schenking. Wijma kreeg van een opgeheven kerkelijke hulpinstelling een blokhut geschonken.

In de blokhut kunnen komende zomer zieke campinggasten overnachten. Wijma, die in december werd gekozen tot Groninger van het Jaar, is blij met de gift: 'Hiermee gaat een groter wens in vervulling.'

'Prachtig dat ze meeleven'

Wijma wilde naast tenten ook graag een onderkomen voor mensen die ziek zijn. 'Nu moesten die mensen nog op een luchtbed slapen, maar dat vond ik niet fijn. Die mensen verdienen een goed bed en ruimte voor hun rolstoel of scootmobiel. Met deze blokhut kan dat.'

De Oase, een gereformeerde instelling die vakanties organiseert voor hulpbehoevenden, heft zichzelf op. Het geld dat nog in kas is wordt geschonken aan andere hulpinstanties en sociale initiatieven. Camping Polemonium is daar een van. Wijma: 'Het was een grote verrassing. De mensen van De Oase stonden plotseling voor mijn neus met de vraag wat ik nog nodig had voor de camping. Prachtig toch dat ze zo meeleven en willen helpen.'