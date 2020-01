Buurtbus moet leerlingen uit Mussel op tijd naar school krijgen

De bus reed jarenlang één keer per dag in de vroege ochtend, voor leerlingen in de tussenliggende dorpen die in Stad naar school gaan. Volgens het OV-bureau Groningen Drenthe werd er te weinig gebruik van gemaakt.

Buurtbus

De dorpsvereniging van Mussel zet zich nu in om de scholieren toch op tijd op school te krijgen. De Buurtbus Westerwolde kan hierin een belangrijke rol spelen, denkt voorzitter Marco Bentz van den Berg.

'Wij rijden die route nu al overdag, van Sellingen via Mussel naar Stadskanaal. Dus het was logisch om na te denken of we die rit konden vervroegen.'

De voorzitter klopte aan bij de eigenaar van de buurtbus, vervoersmaatschappij Connexxion, met de vraag of er een tweede buurtbus bij kan. 'Dat is erg nodig. Het is juist een hele drukke lijn, met veel scholieren.'

De Buurtbus Westerwolde rijdt al ruim veertig jaar dagelijks acht keer van Sellingen naar Stadskanaal waarbij Jipsingbourtange, Mussel en Vledderveen worden aangedaan. De bus rijdt dankzij de inzet van ruim 35 vrijwilligers.

'En dat willen ze', vervolgt Van den Berg. Maar de dorpsvereniging heeft meer vrijwilligers nodig om die extra ritten mogelijk te maken. 'We moeten zeven á acht mensen extra werven. Mensen kunnen ziek zijn, dus we hebben ook mensen nodig die op de reservelijst willen staan.'

Criteria

De vrijwilligers moeten in ieder geval bereid zijn om vroeg op te staan. 'Want het gaat om de vroege bus. En ze moeten het natuurlijk leuk vinden om jongelui heen en weer te rijden', zegt Van den Berg. Daarnaast krijgen ze een medische keuring.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur van Plaatselijk Belang Mussel.

