‘Overbodige’ raadsman nog niet klaar in aardbevingsgebied: ‘Genoeg te doen’

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is Leendert Klaassen als Onafhankelijke Raadsman Gaswinning overbodig bij nieuwe klachten over de afhandeling van mijnbouwschade. Klaassen zelf denkt daar anders over: 'Er is nog genoeg te doen.'

Als de nieuwe wet over schadeafhandeling later dit jaar ingaat, wordt de overheid verantwoordelijk voor het repareren van scheuren in huizen die in het aardbevingsgebied staan.

'Geen rol weggelegd'

Als mensen daarover ontevreden zijn, kunnen ze met hun klacht terecht bij de Nationale Ombudsman. Volgens Wiebes is er daarom 'geen rol weggelegd voor de onafhankelijke raadsman.'

Als mensen helemaal vastlopen, springt hij voor ze in de bres Henk Nijboer - Kamerlid PvdA

Leendert Klaassen, die als onafhankelijke raadsman gedupeerde Groningers bijstaat als ze vastlopen bij de afhandeling van schade of bij het aardbevingsbestendig maken van hun huis, ziet dat anders. 'Volgens mij kan onze taak prima naast die van de Ombudsman.'

Bijval

Klaassen krijgt bijval van de Tweede Kamer die de minister oproept om de raadsman nog niet aan de kant te zetten. 'Als mensen helemaal vastlopen, springt hij voor ze in de bres en die blijven we nodig houden. Of de wet er nou komt of niet', vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft samen met Agnes Mulder van het CDA de minister gevraagd om de raadsman te behouden. In ieder geval tot het eerste evaluatiemoment dat twee jaar nadat de wet ingaat plaatsvindt.

Het voorstel wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Eerst in gesprek

Wiebes vindt het een 'sympathiek' voorstel, maar wil daar eerst over in gesprek met Klaassen zelf om zijn ambities te horen.

Het biedt bewoners die vastzitten een stukje comfort Susan Top - Groninger Gasberaad

Klaassen is verbaasd over die uitspraak van de minister. 'Ik ben hierover al maanden met ambtenaren van zijn ministerie in gesprek. Dus hij weet precies hoe ik erover denk.'

De raadsman heeft nog geen telefoontje van de minister gehad. Maar gaat hem wel duidelijk maken dat het werk dat hij doet nog altijd nodig is.

Laagdrempelig

Naast de Tweede Kamer leeft die gedachte ook in de provincie. 'Het biedt bewoners die vastzitten een stukje comfort', zegt Susan Top van het Gasberaad.

'De stap naar de raadsman is laagdrempeliger dan de Nationale Ombudsman. Dus hij voegt nog zeker wat toe', zegt Top. Als dat niet zo is, zien we dat vanzelf. Laten we ervoor zorgen dat hij in de toekomst overbodig wordt. Dan betekent het dat het de goede kant op gaat.'

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij voor de wet in de Eerste Kamer wordt behandeld duidelijkheid geeft over de toekomst van de onafhankelijke raadsman. Het is onbekend wanneer dat is.

