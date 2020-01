Hoe de Bedumer Winterloop kanker bespreekbaar maakt

Het is vaste prik in Bedum. Sneeuw, harde wind of regen: elke eerste zaterdag van februari staat in het teken van de Bedumer Winterloop. Wat tien jaar geleden begon als kleine sponsorloop, is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement.

Tijdens de eerste loop in 2011 werd er 13.000 euro ingezameld. 'Dat vonden we toen een waanzinnig bedrag', vertelt initiatiefnemer Klaes Hoekstra. Vorig jaar stond de teller op 118.000 euro. 'Waanzinnig!', blikt hij terug. 'En dat voor een dorp als Bedum. Geweldig dat men zo betrokken is en het hele dorp meeleeft.'

Tien jaar geleden organiseerde Hoekstra het evenement voor de eerste keer.

Uit frustratie ontstaan

Hij verloor zijn vrouw Greetje, die overleed door kanker, en merkte dat hij als partner niet meer kon doen dan het geven van steun. Hoekstra wilde meer doen en besloot met een sponsorloop geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Ook dit jaar is het kankerresearchfonds van het UMCG het goede doel van de Bedumer Winterloop.

Geen klein loopje

'Ik ben Fries en dus opgegroeid met de elfstedenkoorts. Maar inmiddels heb ik die niet meer en is het winterloopkoorts. We hadden nooit gedacht dat dit zo'n grote sponsorloop zou worden', vertelt Hoekstra. Hij heeft veel lof voor de loopgroep Bedum, die het evenement elk jaar steunt.

'Het is een noodzakelijk kwaad dat we dit evenement moeten organiseren. We hopen dat er ooit een oplossing komt om kanker te genezen. Daar dragen we met dit evenement een steentje aan bij.'

Jonge deelnemers tijdens een eerdere editie van de Winterloop (Foto: Bedumer Winterloop)



Geld voor particuliere initiatieven

Vorig jaar heeft de organisatie van de Winterloop besloten om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor particuliere initiatieven die aan kankergerelateerd zijn.

'Dit leek ons een goed idee. Mensen uit Het Hogeland die te maken hebben met de gevolgen van kanker kunnen zich aanmelden. Denk aan mensen met vervoersproblemen, een laatste wens of een andere kankergerelateerde initiatieven.'

Luna Kanker Café

Vorig jaar zijn er vier aanvragen binnengekomen. Twee daarvan hebben geld gekregen uit de opbrengsten van de Bedumer Winterloop. Zo hebben de vriendinnen Lucie Luurs, Nanda Medema en Janny Arends het Luna Kanker Café kunnen opzetten. Daar zijn elke twee maanden bijeenkomsten voor lotgenoten. De vierde bijeenkomst was afgelopen donderdag.

'We hadden het gevoel dat dit nodig is in het gemeente Het Hogeland', zegt Arends. 'Veel mensen vinden het fijn om hierover met elkaar te praten. Mensen die zelf kanker hadden of hebben, maar ook mensen die een dierbare zijn verloren.' Ze heeft het café opgezet met twee vriendinnen van de basisschool. Alle drie hebben ze te maken met kanker in hun leven.

'Ik heb dertien jaar geleden kanker gekregen. Uitgezaaid. Dus ik word eigenlijk nooit beter', gaat Arends verder. 'Maar het helpt mij om erover te praten met anderen. Daarom hebben we dit opgezet. Want we willen ook iets voor anderen doen.'

Lucie Luurs, Nanda Medema en Janny Arends hebben het Luna Kanker Café kunnen opzetten met geld uit de Bedumer Winterloop (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Dingen delen

Luurs, bij wie drie jaar geleden borstkanker werd geconstateerd, vult haar vriendin aan: 'Het is belangrijk om dingen te delen met elkaar. Je krijgt met zo veel dingen te maken. Het verliezen van je baan, veel nare bijwerkingen. Zoiets heeft veel impact. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, begrijpen je het beste.'

'Het geeft voldoening om dit te organiseren', vult Medema aan, terwijl ze naar een volle zaal wijst. 'Er wordt goed gehoor gegeven aan de bijeenkomsten. Naast het feit dat mensen met elkaar kunnen praten, nodigen we ook experts uit die iets vertellen over kankeronderzoeken.'

Laagdrempelig café

De dames merken op dat het laagdrempelig is om naar het café te komen en dat er al veel nieuwe contacten gelegd zijn tussen lotgenoten.

'Dankzij de Bedumer Winterloop kunnen we dit organiseren, de zaalhuur betalen en mensen gratis koffie aanbieden. Dat houdt het laagdrempelig', vertelt Medema. 'Fantastisch dat mensen meedoen aan de Winterloop en dit soort initiatieven mogelijk maken.'

Ook dit jaar kunnen mensen weer initiatieven aandragen bij de organisatie van de Bedumer Winterloop. 'Het initiatief van de dames vinden we heel mooi en daar wilden we graag geld aan schenken. Dit jaar gaan we hoop ik weer een mooi bedrag inzamelen', zegt Hoekstra.

Activiteiten

Voor de jubileumeditie van het evenement zijn extra activiteiten georganiseerd, zoals een benefietconcert, een motorentoertocht, een kickboksworkshop, benefietdiners en wandeltochten.

De tiende Bedumer Winterloop vindt plaats op zaterdag 2 februari en start om 16:00 uur.

