'Gasloze' boer: 'Ik ben pisnijdig en vind het schaamteloos'

Hij is van het gas af maar moet alsnog betalen. Boer Harm-Evert Waalkens van de Reinaheerd uit Finsterwolde is er 'pisnijdig' over. Maar het is hem wel gelukt: zijn boerderij is volledig 'van 't gas'.

Waalkens: 'Eerst moet je zorgen dat er voldoende alternatieven zijn voor het gas.' Zo heeft voormalig PvdA-Kamerlid vierhonderd zonnepanelen op het dak geplaatst. 'We hebben nog wat stroom over. Via een elektrische cv-installatie gebruiken we dit om tweeduizend kuub gas te vervangen. Het gas kan er af.'

Applaudisseren

'Ik dacht: dit is een telefoontje naar de mensen die er over gaan en dan staan ze te applaudisseren', vertelt Waalkens. De realiteit bleek anders. '30 september deed ik aanvraag, toen kreeg ik een offerte die ik moest ondertekenen. Het kwam erop neer dat ik een betalingsverplichting aanging van 732 euro.' Dat waren de kosten van de afkoppeling.

Ze kinnen mie aalmoal dood vallen Harm-Evert Waalkens - boer

Daarnaast hoorde Waalkens dat, als hij eenmaal van het gas af was, hij niet meer terug kon.

'Ik wil er niks mee te maken hebben'

Dit viel bij Waalkens niet in goede aarde. 'Ze kinnen mie aalmoal dood vallen, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik ga gewoon van dat gas af', zegt hij stellig. '30 september is het aangevraagd en pas gisteren ging het gas eraf. En straks krijg ik nog een rekening.'

Harm-Evert Waalkens (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Het zit Waalkens al een tijd dwars: 'Maar nu ben ik van het gas af dus heb ik recht van spreken. Ik vind het schaamteloos. We moeten allemaal van het gas af, dan moet je mensen ook verleiden. 'Kunnen we mensen meehelpen?' Nee dus, je krijgt een rekening van bijna achthonderd euro en of je dat even wilt betalen. Ik ben er pisnijdig over.'

Pioniers

Waalkens: 'Je doet een stap en investeert in je bedrijf. Je plaatst zonnepanelen en begint met een biologische productiemethode. Maar eigenlijk moeten we in die pionierspositie alles zelf opknappen.'

De boer heeft een duidelijke boodschap. 'Maak je er sterk voor dat, als mensen van het gas af willen, je ze meehelpt. En geen rekening stuurt. Ze hoeven hier echt niet te komen applaudisseren, maar ze moeten ons wel meehelpen.'

