Inwoners Appingedam zijn geruzie zat en richten zelf huurdersvereniging op

Er is ruzie tussen huurders in Appingedam. Een groep inwoners is boos op huurdersvereniging De Maren en begint voor zichzelf: De nieuwe huurderscommissie.

De groep houdt vanavond een bijeenkomst in het ASWA-gebouw in Appingedam.

Sloop en renovatie

De Maren is verbonden aan Woongroep Marenland en heeft 250 betalende leden, die tien euro per jaar betalen. De vereniging komt op voor de belangen van huurders, onder andere bij het maken van een sociaal plan bij sloop en renovatie.

Damsters hebben de vereniging de komende jaren hard nodig, met de sloop van honderden woningen in Opwierde-zuid en de problemen met schimmelwoningen in het vooruitzicht.

'Diep triest'

Volgens aankomend voorzitter Kim Velleman van De nieuwe huurderscommissie wil De Maren echter niet luisteren naar verhalen van huurders. 'Wij hebben hen benaderd voor een gesprek, maar zij gaven aan op dat tijdstip niet te kunnen, terwijl wij helemaal geen tijdstip noemden. Wij zijn niet interessant voor ze, en dat is diep triest.'

Bestuurslid Roelof Epping van De Maren vindt dat Velleman de huurders in Opwierde opjut: 'Ze heeft een kliekje naar zich toegeëigend. Vorige week zaten we met haar, Woongroep Marenland en Binnenlandse Zaken aan tafel en had ze een hoop kabaal. Wij willen fatsoenlijk met elkaar praten.'

Kim Velleman (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Voorzitter vertrokken

Het botert al langer niet binnen huurdersvereniging De Maren. Voorzitter Martin Franken stapte enkele maanden geleden op, uit onvrede met de koers van de overgebleven twee bestuursleden. 'Ik had het gevoel dat ik aan een dood paard zat te trekken. Voor mij viel er niets meer uit te halen', laat hij weten.

Het voelt voor hem als een 'kater' dat het binnen de vereniging niet goed loopt. De Maren is actief op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Facebookpagina non-actief

Opmerkelijk is dat de website van De Maren enige tijd offline was. Nadat RTV Noord hierover belde, is de site weer online gezet. Volgens Epping was de rekening van de leverancier naar een verkeerd adres gestuurd en daardoor niet betaald. Sinds donderdag is de pagina weer in de lucht. De Facebookpagina staat nog wel op non-actief, omdat daar volgens Epping kwetsende opmerkingen op werden geplaatst.

Woongroep Marenland laat weten nog altijd in goed overleg te zijn met De Maren. De corporatie wil met beide belangengroepen in gesprek. Maar bij het opstellen van een social plan heeft alleen De Maren zeggenschap, omdat die wettelijk verbonden is aan de corporatie.

Hele provincie

De nieuwe huurderscommissie schrijft zich binnen enkele weken in bij de Kamer van Koophandel en wil zich inzetten voor de belangen van huurders en kopers in de hele provincie.