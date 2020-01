'Makelaars hebben het lastiger dan tijdens de crisis in 2008'

Iedereen die een huis zoekt, weet het inmiddels: de woningmarkt is krap op het moment. Zo staan er in Stad bijvoorbeeld maar zo'n tweehonderd huizen te koop. Sjirk de Jong, woordvoerder van NVM Groningen, noemde dat vorige week 'niet veel'.

Mensen komen dus moeilijk aan een nieuw huis. Maar hoe zit het met de makelaars? Krijgen die nog wel nieuwe klanten?



'Dit zijn lastige tijden voor makelaars', zegt De Jong. 'Misschien wel lastiger dan tijdens de crisis van 2008.' Doordat er zo weinig huizen te koop staan, hebben veel makelaars maar weinig huizen in portefeuille. Dat kan voor moeilijkheden zorgen.

Weinig aanbod, weinig omzet

Moeten de alarmbellen afgaan? Volgens De Jong is het daarvoor nog te vroeg. 'Mij zijn geen signalen bekend van kantoren die écht op omvallen staan. Maar ik zie wel veel kantoren die nauwelijks aanbod hebben. En als je weinig aanbod hebt, dan haal je ook maar weinig omzet.'

Volgens De Jong is het voor de makelaars van belang een gevarieerd palet aan activiteiten te hebben. 'Als je weinig huizen in je portefeuille hebt, moet je je inkomsten uit andere activiteiten halen.'





Een paar jaar geleden zag ik de bui al hangen. Hoe meer vissers, hoe kleiner de visvangst Gea Veenstra - Makelaar

Dat is precies de reden waarom Gea Veenstra, eigenaar van Noorderborg Makelaars, zich vooral op het taxeren van huizen is gaan richten. 'Noem het een vooruitziende blik. Want als de woningmarkt weer aantrekt, zoals de afgelopen jaren het geval was, dan ontstaan overal nieuwe makelaarskantoren. En dat snap ik ook wel. Als de huizenprijzen gigantisch stijgen, kun je als makelaar met woningtransacties veel meer verdienen. Maar al die makelaars, bestaande en nieuwe, vissen hier in Groningen allemaal in dezelfde vijver. Toen zag ik de bui al hangen. Hoe meer vissers, hoe minder visvangst er is.'



Andere activiteiten noodzakelijk

Ze heeft geleerd van de periode vlak voor de crisis in 2008. 'Toen was de woningmarkt ook booming, en waren er enorm veel makelaars.'

Om de huidige problematiek van een zeer krappe woningmarkt voor te zijn, richt Veenstra zich al sinds de laatste crisis voornamelijk op taxeren. 'En dat loopt bij mij gewoon door. Je taxeert niet alleen een huis bij het aan- of verkopen, maar ook als mensen gaan verbouwen, of als je je hypotheek oversluit vanwege de lage rente.'

Vooral de aanvragen om het huis te taxeren vanwege een verbouwing ziet ze toenemen de laatste tijd. 'Als mensen niet kunnen verhuizen, dan zie je dat ze dan maar gaan verbouwen.'

Eenpitter versus grotere kantoren

Volgens makelaar Ilya Groot zijn het vooral grotere kantoren die vandaag de dag in moeilijkheden kunnen komen. 'Uiteindelijk heeft iedereen last van hetzelfde probleem: we verkopen allemaal minder huizen. Er is voor makelaars inderdaad wel sprake van een nieuw soort crisis. Daarom moet je als makelaar je kosten scherp in de gaten houden. Dan heb je het als eenpitter, zoals ik, makkelijker omdat je veel minder kosten hebt. Maar als je een groot kantoor hebt, met mensen in loondienst, die allemaal een lease-auto hebben, en je hebt als bedrijf maar vijf woningen in het aanbod, dan is het allemaal flinterdun.'





Als de markt eenmaal opdroogt, kun je het als eenmansbedrijfje wel langer uitzitten Pieter Rozema - makelaar

Pieter Rozema, directeur van Lamberink Makelaars, is het daar wel mee eens. 'Maar met een groter aantal werknemers ben je ook flexibeler. Je kunt de aandacht verdelen. Grotere kantoren hebben namelijk een ruimer pakket aan dienstverlening, zoals taxaties, nieuwbouw en bedrijfsmatig onroerend goed. En als je meer mensen in dienst hebt, kun je ook meer omzet draaien. Bovendien kun je hen makkelijker verplaatsen naar vestigingen waar op dat moment meer te doen is. Maar ja, als de markt helemaal opdroogt, dan kun je het als eenmansbedrijfje wel langer uitzitten. Dan eet je bij wijze van spreken maar een gehaktbal in plaats van een biefstuk.'

Aankoopmakelaar

Groot ziet in zijn eigen praktijk de laatste tijd verrassend veel mensen die hem als aankoopmakelaar inschakelen. En hij is niet de enige. Er zijn meer makelaars in Stad die dit merken. Zo ook Gea Veenstra en Pieter Rozema.

Veenstra legt uit: 'Veel mensen denken het aankopen van een huis zelf wel te kunnen. Maar als ze dan vijf keer een huis mislopen, dan kan er frustratie ontstaan.'





Er is voor makelaars sprake van een nieuw soort crisis Ilya Groot - makelaar

Dat herkent Groot ook. 'Mensen beginnen altijd met de houding: dat kopen van een huis regel ik wel. Dan gaan ze met de verkopende partij overleggen, en als ze willen komen kijken, zijn ze vaak net te laat en zit de eerste kijkdag al vol. En als ze dan eenmaal wél een afspraak hebben, blijkt soms dat ze maar tien minuten hebben, omdat daarna de volgende alweer komt. De eerste keer dat je dat hebt denk je: wat gebeurt hier? Maar na vijf of tien keer denk je, laat maar. Dan komt het inzicht dat ze toch hulp nodig hebben van iemand met ervaring in de markt.'

