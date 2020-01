Marcel uit Delfzijl loopt blauwtje door Gronings accent

Marcel uit Delfzijl deed mee met Married at First Sight. (Foto: RTV Noord)

Het begon voor Marcel uit Delfzijl twee jaar geleden zo romantisch, met een door deskundigen bekokstoofd huwelijk met Christel. Dat gebeurde in het RTL-programma 'Married at First Sight'.

Het paar had elkaar nog nooit gezien maar de matchmakers van RTL wisten het zeker: die twee passen bij elkaar.

Accent

Ze hadden beter kunnen weten, want Christel wilde niet alleen een lange man met donker haar, maar vooral één die geen accent had. En dat had Marcel nou juist wél: een Gronings accent.

'Ja, ze had een wensenlijstje, ze kon er niet tegen dat ik Grunnegs proat. Ik vond het wel erg kort door de bocht,' vertelt hij in het televisieprogramma Noord Vandaag. 'Belachelijk, dan zou het wat mij betreft ook gelijk klaar zijn', reageert tafeldame Wia Buze.

Second chance

Het huwelijk duurde dus niet lang. Maar Marcel gaat voor een tweede kans in 'Married at First Sight, second chance', ook van RTL. In dat programma stappen stellen pas in het huwelijksbootje nadat ze elkaar in een afvalrace een paar keer hebben gesproken.