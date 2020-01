Agenten laten zich meer zien: 'Willen weer van de mensen worden'

'Er is toch geen overval gepleegd?' vraagt een vrouw zich verschrikt af, als er vijftien agenten in winkelcentrum Obergum in Winsum staan. Haar zorgen kunnen snel worden weggenomen. De agenten staan er om zichtbaarder te worden in Het Hogeland.

Om dat voor elkaar te krijgen, knopen ze een praatje aan met de inwoners van het gebied waar ze zijn.

Dit keer is de groep heel groot, maar het is de bedoeling dat er in de toekomst één à twee agenten staan, aangevuld met andere hulpverleners in het gebied. In Winsum zal dat elke eerste vrijdag van de maand gebeuren. In het winkelcentrum van Leens elke derde vrijdag van de maand.

Klachten

'We kregen klachten van mensen die zeiden dat ze politieagenten niet meer kennen. Er is een verschuiving geweest onder de wijkagenten en er is veel nieuw personeel bij gekomen. Daarop besloten we dat we weer naar de mensen toe willen', vertelt wijkagent Bertus de Groot. Hij wil beter zichtbaar én bereikbaar zijn. 'Zodat we weer de politie worden van de mensen.'

Kinderen zijn nieuwsgierig naar het dienstpistool van de agenten (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



'We hopen dat mensen zoiets hebben van: 'nu ik u toch zie, wil ik even iets kwijt over de parkeerproblemen.' Of over de jeugd in de wijk of iets over angst voor inbraken. Mensen kunnen met ons over van alles in gesprek', vertelt De Groot. Een paar weken geleden stond hij voor het eerst in één van de dorpen.

'De gesprekken kom snel op gang', concludeert hij inmiddels. 'Mensen zien hier geen drempel om op je af te stappen. Het lijkt aan te slaan. Mensen komen met allerlei vragen of opmerkingen op ons af.'

Indrukwekkend

'Oeh, dit is wel indrukwekkend hoor', zegt een vrouw die haar boodschappen aan het inladen is. 'Ik dacht dat er was ingebroken, maar de agent vertelde dat ze er staan om beter zichtbaar te zijn. Dat is gelukt en goed dat ze dit doen. Nu heb ik zelf geen problemen, maar ik snap dat dit voor anderen een makkelijke manier is om een agent even aan te spreken.'

Een cassière weet de agenten te strikken voor een selfie (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Ook bij kinderen wekken de agenten interesse. De jeugd heeft vooral vragen over de wapens. 'Dat blijft natuurlijk indrukwekkend', vertelt De Groot lachend. Ook caissières van de winkels maken van de gelegenheid gebruik om agenten even aan te spreken. Niet voor een probleem, maar een leuke selfie.