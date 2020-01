Eerste student vindt zijn hospita 2.0

RTV Noord-verslaggever Joyce Kranenborg is benieuwd hoe Luuk erbij is gekomen om zich aan te melden. (Foto: RTV Noord)

Een half jaar nadat dit idee door Wetenschapswinkel UMCG, Humanitas en Healthy Ageing Netwerk werd geopperd, is donderdag de eerste match gemaakt.

Enige kandidaat

MBO-student verpleegkunde Luuk gaat wonen bij Jannie in Stad. 'Ik hoorde via mijn moeder van deze mogelijkheid en toen heb ik me ingeschreven. Ik bleef ten slotte over als enige kandidaat.'

Luuk heeft zijn hospita 2.0 al een paar keer ontmoet, vertelt hij in Noord Vandaag. 'Er is zeker een klik, het gevoel is goed. Wie weet gaan we ook samen koken, De komende maanden wijzen dat uit.'

Win-winsituatie

De initiatiefnemers denken met het project twee vliegen in één klap te slaan: de woningnood onder studenten en de eenzaamheid van ouderen aanpakken,

Wanneer er een match gevonden is, volgt er een proefperiode van drie maanden waarin wordt bekeken hoe het samenwonen bevalt. Zij krijgen dan ook bezoek van onderzoekers van het UMCG. Daarna beslissen de oudere en jongere gezamenlijk of zij met elkaar verder gaan.

65+ en Stadjer

Senioren die graag een student in huis willen halen, moeten in de stad Groningen wonen of binnen een straal van tien kilometer rond Stad. Ook geldt er een minimumleeftijd van 65 jaar, maar die ondergrens is flexibel.

