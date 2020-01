Afzwaaiende Lankhorst (New Energy Coalition) wijst partners op verantwoordelijkheden

Politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke partners moeten over grenzen heen stappen en meer samenwerken om de noodzakelijke energietransitie vorm te geven. Dat is de boodschap van afzwaaiend directeur Gertjan Lankhorst van New Energy Coalition.

Volgens Lankhorst zijn de partijen nu te gericht op de eigen zaak.

'Wie moet de energietransitie vorm geven? De politiek inderdaad, maar die is zelf ook veel bezig met de waan van de dag en moet zelf ook scoren op korte termijn voor haar achterban. Het bedrijfsleven ook, maar bedrijven zijn ook bezig met ondernemen. We zullen het echt samen moeten doen', zegt Lankhorst.

Noord-Nederland verduurzamen

Lankhorst voerde de afgelopen jaren de New Energy Coalition aan, een samenwerkingsverband tussen Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, fossiele bedrijven als Gasunie, NAM en GasTerra en overheidsorganen als de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In de coalitie worden afspraken gemaakt om Noord-Nederland verder te verduurzamen.

'We hebben hier iets neergezet wat uniek is in Nederland en ver daarbuiten', stelt Lankhorst bij zijn laatste nieuwjaarsreceptie vast. 'Het is ontzettend belangrijk dat al die partijen goed samenwerken aan de energietransitie.'

Grote gasbedrijven bepalen

Afgelopen zaterdag kwam journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money met een verhaal waarin werd gesteld dat vooral de grote gasbedrijven bepalen wat er met de subsidies gebeurt die de New Energy Coalition ophaalt voor het onderzoek naar duurzame energie.

In het verhaal werd gemeld dat de NAM, GasTerra en Gasunie het zwaarst vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de coalitie en zij ook een stempel drukken op de visie. Deze bedrijven zouden vooral aansturen op het onderzoek naar de toepassing van aardgas, biogas en de opslag van CO2.

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben beperkt zicht op de besteding van de subsidie en zitten in een orgaan zonder officiële zeggenschap.

'Gemakkelijk verhaal'

Gevraagd naar een reactie zegt Lankhorst: 'Ik vind het een beetje een gemakkelijk verhaal. De hele teneur dat bedrijven zich bemoeien met onderzoek zint mij niet. We komen niet als we zeggen: die mag niet meedoen. We moeten juist met elkaar samenwerken en zoeken naar de goede oplossing.'

Volgens Lankhorst is de New Energy Coalition juist een orgaan dat vooroploopt. 'We zijn als eerste regio aangewezen als 'Hydrogen Valley', als de waterstofregio. De Europese Commissie heeft daar twintig miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Met het geld van bedrijven en overheden erbij wordt dat negentig miljoen euro. Wij pakken de voorsprong.'

