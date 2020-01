Gasberaad vreest dat vertraagde versterkingswet er nooit gaat komen

Van uitstel komt afstel. Het Groninger Gasberaad vreest dat dit het lot wordt van de wet die in de maak is voor het aardbevingsbestendig maken van woningen in het gaswinningsgebied.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte onlangs in de Tweede Kamer bekend dat de wet is vertraagd. De wet wordt in maart pas naar de Raad van State gestuurd, terwijl de wet dan eigenlijk al in de Tweede Kamer moet liggen.

Parkeren

'We zien 'm voor onze neus verdampen', zegt Susan Top van het Gasberaad. Zij vreest dat de wet er nooit meer gaat komen.

Voordat de Tweede Kamer de wet kan behandelen, is het jaar bijna voorbij. 'En in maart 2021 staan nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gepland. We lopen het risico dat het kabinet de wet dan parkeert voor hun opvolgers', zegt Top.

Gaskraan dicht

In het verleden is dat ook gebeurd rondom een oplossing voor het afhandelen van mijnbouwschade. Daarnaast kan het, net als na de vorige verkiezingen, maanden duren voordat er een nieuw kabinet zit. Met nog meer vertraging als gevolg.

'En dan gaan we al richting 2022', zegt Top. 'Het jaar waarvan het kabinet heeft beloofd dat de gaskraan dicht wordt gedraaid. Wie weet wat voor regering er dan zit. Misschien vinden ze in Den Haag de versterkingsoperatie dan helemaal niet meer nodig.'

Van kwade opzet wil Top niet spreken. Volgens haar is het meer een kwestie dat Den Haag nog altijd niet genoeg urgentie voelt voor de problemen in het aardbevingsgebied.

Parlementaire enquête

De vertraging van de wet heeft ook gevolgen voor de start van de parlementaire enquête over de gaswinning. De Tweede Kamer heeft afgesproken daar pas mee te beginnen als de wetten voor schadeafhandeling en versterking beide klaar zijn.

De voorspelling was dat het dit jaar zou lukken en 2020 het jaar van de parlementaire enquête wordt.

Geduld is op

'Ik vind dat wél een probleem', zegt Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks. Hij roept Wiebes op om met de minister van Binnenlandse Zaken tot een oplossing te komen. Wiebes heeft 'deze consequentie niet voorzien' en gaat in overleg met zijn collega van Binnenlandse Zaken.

Als het aan Van der Lee ligt, komt de Tweede Kamer terug op haar afspraak en wacht ze niet meer met de enquête tot de wet voor de versterking klaar is. 'Wiebes heeft gevraagd daarmee te wachten omdat zijn ambtenaren druk zijn met de wetten voor Groningen. Maar zijn ministerie gaat niet meer over de versterking, dus hoeven we ook niet op hem te wachten.'

Het is de vraag of het GroenLinks-Kamerlid ook de steun krijgt van de regeringspartijen. Van der Lee: 'Binnenkort spreek ik ze erover. Maar ik heb goede hoop.'

