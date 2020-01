Groningse boeren steunen Duitse acties: 'Wij als boeren zijn wél één Europa'

Een groep Groningse boeren is vrijdagmorgen in alle vroegte vanuit Bellingwolde op de trekker naar Bremen vetrokken om hun Duitse collega's te ondersteunen. Die voeren actie tegen het landbouwbeleid in hun land.

'Samen zijn we één', zegt boer Wim ten Den uit Bellingwolde, die meerijdt. 'Om te laten zien dat we grensoverschrijdend met elkaar meedenken. Wij als boeren zijn wél één Europa.'

Brabantse boer

Ook boeren uit andere provincies hebben zich aangesloten bij het Groningse initiatief. 'Een boer uit Brabant die gisteravond om half acht vertrokken is, rijdt ook mee. Dat is een echte strijder.'

Niet over de Autobahn

Tijdens de boerenactie in Nederland afgelopen maandag reden er trekkers op de snelweg, maar dat gebeurt in Duitsland niet. 'Nee, dat gaan we niet doen. Dat wordt ook een beetje te gek, daar rijden ze soms wel heel hard', zegt Ten Den.

'Dit is in samenspraak met de Duitse politie geregeld. Wij volgen vandaag, wij zijn niet de leiders. We zijn gast.'

Manifestatie

De groep hoopt rond de klok van tien of elf uur aan te komen in Bremen. 'Rond de middag is er een grote manifestatie in het centrum van Bremen. Om vier uur gaan we weer op huis aan.'

